Negociación de salario mínimo entra en fase crucial con presentación de propuestas

Diálogo y cortesía de sala marcan la ruta hacia el consenso sobre el nuevo salario mínimo

• La Comisión Nacional de Salario Mínimo concluyó su cuarta sesión ordinaria, iniciando la etapa medular de la negociación con la presentación inminente de propuestas de ajuste.

(03/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Comisión Nacional de Salario Mínimo en Panamá ha entrado en la fase decisiva de su proceso de negociación, tras concluir la cuarta sesión ordinaria con la expectativa de alcanzar un acuerdo histórico. La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, destacó que las partes involucradas mantienen una participación activa, contando con el acompañamiento del Mitradel en su rol de mediador.

Muñoz de Cedeño señaló que las exposiciones técnicas ofrecidas durante el período de cortesías de sala fueron fundamentales para establecer un marco de entendimiento común sobre la actual situación económica del país.

Entendimiento Técnico Antes de la Propuesta

Durante la sesión del miércoles, especialistas de diversas organizaciones ofrecieron intervenciones cruciales. Participaron representantes de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (Fedecámaras), de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Coclé, y del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción de la República de Panamá (Sintracoapa).

La ministra de Trabajo indicó que estas intervenciones técnicas permitieron a ambos sectores —empleador y trabajador— compartir diagnósticos y evaluaciones que servirán como base sólida para la siguiente etapa del proceso.

El Próximo Paso: Propuestas Concretas

A partir de esta jornada, inicia la parte medular de la negociación, que consiste en la presentación de las propuestas concretas de los porcentajes de aumento o revisión del salario mínimo. Este momento es crucial, según la ministra, ya que definirá el camino hacia un acuerdo final que impactará directamente en millones de trabajadores del país.

Para avanzar en esta etapa, la Comisión Nacional de Salario Mínimo ha convocado una sesión extraordinaria para el próximo martes 09 de diciembre. El encuentro se llevará a cabo en un ambiente de diálogo y responsabilidad, buscando alcanzar un consenso transparente y equilibrado. El objetivo final es lograr un ajuste equitativo que promueva la justicia social y laboral para todos los trabajadores.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: