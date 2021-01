Nissan arranca la preventa virtual exclusiva del nuevo Nissan Frontier 2021

(26/Ene/2015 – web) Panamá.- El pasado 4 de noviembre, Nissan presentó oficialmente, de forma global, el nuevo Nissan Frontier. Este icónico modelo continúa abriendo caminos, fortaleciendo la visión de marca y brindando mayor seguridad para los ocupantes y sus cargas, con un line up completamente renovado que incluye los modelos 4×4 DC grado S, XE manual, XE de transmisión automática de 7 velocidades, único en el mercado, el 4×4 DC LE y el nuevo modelo PRO-4X S; vehículos que se adaptan a los gustos y necesidades de todos los clientes, ofreciendo la duabilidad, calidad, seguridad y tecnología que caracteriza y define a esta marca.

En Panamá la preventa virtual de estos nuevos modelos inició en la Provincia de Chiriquí, Veraguas, Coclé y Ciudad de Panamá, y sus precios de introducción se mantendrán hasta el viernes 29 de enero de 2021.

Esta preventa virtual estará disponible a nivel nacional a través del portal www.nissan.com.pa.

Los nuevos modelos del pick up Frontier totalmente renovados cuentan con diseños novedosos, y todas las herramientas de seguridad al volante y nuevas tecnologías que dispone la marca a nivel mundial.

Las versiones Cabina Sencilla de Frontier con su herencia de calidad, durabilidad y resistencia están enfocadas al trabajo, gracias a las características que ofrecen como la gran capacidad de carga, el chasis reforzado, capacidad de arrastre y ángulos de entrada y salida. Es utilizada mayormente en industrias, comercios, empresas y múltiples actividades del campo y comunidades rurales, que la han convertido en el brazo derecho gracias a su versatilidad al ofrecer una opción para cada necesidad (Chasis, Estacas, y Pick Up).

Por otro lado, las versiones Doble Cabina de Nissan Frontier están enfocadas para un uso dual y/o particular, ofreciendo mayor comodidad, funcionalidad y tecnología. Gracias a la tecnología de Nissan Intelligent Mobility que ofrece: Monitor Inteligente de Visión Periférica (I-AVM) con Monitor Off-Road 4×4 y Detección de Objetos en Movimiento (MOD), Frenado Inteligente de Emergencia (I-EB), Alerta Inteligente de Colisión Frontal (I-FCW) y Apple Car Play y Android Auto (A-IVI) por mencionar algunos.

En Panamá, contamos con el modelo que se fabrica en la Planta CIVAC, en México. Esta producción comenzó en 2014, fusionando las características de durabilidad y confiabilidad que definen a la gama de pick ups de trabajo de Frontier, con un diseño robusto. Esta planta, es el primer complejo de manufactura de la compañía fuera de Japón, inició su trayectoria en 1966, para convertirse en una pieza clave en términos de innovación tecnológica, investigación, diseño y, sobretodo, en calidad de sus procesos de manufactura y producción.

Este pick up que, ha sido galardonada alrededor del mundo, y ha recibido premios como el «Mejor Pick Up 2016» en los prestigiosos Fleet World Awards, celebrados en Londres; el “Mejor Pick up 2017″ por la Prensa Automotriz en Brasil, y «Car Awards Brasil 2018″, por mencionar algunos.

El nuevo Nissan Frontier estará disponible en rojo, plata, gris Oxford, naranja cobrizo y blanco. Mientras que su versión PRO-4X en rojo, blanco y gris volcánico en donde la inspiración de este nuevo color proviene de la herencia del pasado en especial de los modelos de los años 70 e inicios de los 80 los cuales lucen como un color sólido a la sombra que nos evoca al pasado y brillante ante la luz solar nos traslada al futuro.

Vía Starholding