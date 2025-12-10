Noruega agradece a Panamá por apoyo marítimo y posición a favor de la paz

Canciller Noruego reconoce apoyo marítimo y rol de Panamá en la ONU



• Noruega manifestó satisfacción por la visita del presidente José Raúl Mulino a Oslo y anunció su interés en invertir en Panamá , incluyendo proyectos del Canal .

(10/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El canciller de Panamá, Javier Martínez, sostuvo hoy miércoles una reunión de alto nivel con su homólogo de Noruega, Espen Barth Eide. Durante el encuentro, el funcionario noruego extendió un agradecimiento formal por el apoyo marítimo que Panamá brinda en la regulación y el control de los buques que se dedican al trasiego de petróleo. Asimismo, destacó las iniciativas lideradas por el país centroamericano dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), enfocadas en la preservación de la paz mundial.

Posición de Panamá a favor de la paz y la democracia

El canciller Eide manifestó la satisfacción del Gobierno de Noruega por la visita que realiza el presidente José Raúl Mulino a la ciudad de Oslo. Esta visita se realiza en el marco de la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, otorgado a la venezolana María Corina Machado, y fue destacada por Eide como una clara muestra de la posición de Panamá a favor de la democracia y el derecho internacional.

Cooperación en sostenibilidad y océanos

Ambos cancilleres coincidieron en la relevancia de las políticas de protección del medio ambiente y los océanos, así como en la necesidad de impulsar la sostenibilidad del crecimiento económico. Las delegaciones reafirmaron su compromiso con la gobernanza marítima.

Noruega anuncia interés en invertir en Panamá

El canciller de Noruega aprovechó la reunión para anunciar el interés de este país escandinavo en estrechar lazos con Panamá en temas de inversión. Este acercamiento se centrará tanto en proyectos públicos como en aquellos que ejecuta el Canal de Panamá. Este interés se concretará con la participación de Noruega en el Foro Económico que se realizará en Panamá en enero de 2026, así como en las conmemoraciones del bicentenario del Congreso Anfictiónico y en la próxima Asamblea de la OEA que se desarrollará en el país.

