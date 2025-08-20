Nueva Cámara de Comercio Panameña–Ecuatoriana impulsará inversión y comercio binacional

Panamá y Ecuador fortalecen su relación comercial con la creación de la Cámara de Comercio Panameña–Ecuatoriana

(20/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Tras la salida oficial de Panamá de la lista de paraísos fiscales por parte de Ecuador, ambos países abren una nueva etapa de cooperación económica con la presentación de la Cámara de Comercio Panameña–Ecuatoriana, una organización sin fines de lucro que busca dinamizar el comercio binacional, fomentar la inversión y apoyar a empresarios, pymes y emprendedores.

Panamá, consolidado como un hub logístico por aire, mar y tierra, proyecta avanzar hacia un tratado de libre comercio con Ecuador en el corto plazo. Actualmente, Ecuador figura como uno de los principales usuarios del Canal de Panamá y mantiene una relación comercial sólida con el país, registrando un superávit histórico de USD 3,033.30 millones entre enero y junio de 2025.

La eliminación de Panamá de la lista de paraísos fiscales permitirá reducir costos financieros y de exportación, aumentar la competitividad y atraer mayor inversión. Además, abre la puerta para que Ecuador aproveche los 17 tratados de libre comercio y zonas francas panameñas, así como su infraestructura marítima y comercial, para expandir sus productos hacia nuevos mercados.

La Cámara de Comercio Panameña–Ecuatoriana brindará acompañamiento a empresas consolidadas, emprendedores, artesanos e industriales en sus procesos de internacionalización.

Entre sus planes destacan:

• Programas de capacitación para empresarios y artesanos

• Participación en ferias internacionales para posicionar a Panamá como destino de inversión

• Ruedas de negocios mensuales, presenciales y virtuales, en alianza con gremios binacionales

“La creación de esta Cámara es un paso decisivo para estrechar los lazos entre ambos países”, destacó la Embajadora de Ecuador en Panamá. La directiva fundadora está integrada por Alberto Guerra (Presidente), Iván Cevallos (Vicepresidente), Ana García (Secretaria) y Glenda Mujica (Tesorera), reflejando el compromiso binacional con el fortalecimiento del comercio y la inversión.