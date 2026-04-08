CAMIPA elige directiva 2026-2028 en un momento clave para el futuro del sector minero

• Vicepresidente: Omar Sugasti

• Secretaria: Agustina Varela

• Tesorero: Diego Mesa

• Vocales: Oliver Hoelzer, Elio Palacios y Michel Mittelmeyer

Desafíos y pilares estratégicos

La administración entrante asume sus funciones en un punto de inflexión para el país, marcado por la necesidad de una reapertura ordenada de la principal operación minera. CAMIPA destaca que restablecer la confianza y generar reglas claras son condiciones indispensables para retomar el crecimiento. El sector minero se ha consolidado como un pilar estratégico por su impacto en las exportaciones, la generación de empleo y la recaudación fiscal.

La gestión de la Junta Directiva se centrará en tres pilares fundamentales para el desarrollo sostenible:

• Institucionalidad sólida: Fortalecimiento de los marcos regulatorios.

• Seguridad jurídica: Reglas predecibles para la inversión.

• Licencia social: Vínculo transparente y beneficioso con las comunidades.

Visión de futuro y desarrollo nacional

CAMIPA reafirma su compromiso como interlocutor técnico para impulsar una minería moderna y alineada con estándares internacionales que genere valor para los panameños. Severo Sousa manifestó que la reactivación responsable de la industria es el camino para convertir el potencial mineral en oportunidades concretas de empleo y crecimiento. El gremio hace un llamado a los actores nacionales para construir, mediante el diálogo y la evidencia técnica, una visión compartida sobre el aprovechamiento de los recursos minerales de Panamá.

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