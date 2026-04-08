CAMIPA elige directiva 2026-2028 en un momento clave para el futuro del sector minero

Bajo la presidencia de Severo Sousa, la Cámara Minera de Panamá busca restablecer la confianza y la seguridad jurídica para reactivar la principal operación minera del país.
Severo Sousa preside la nueva Junta Directiva de CAMIPA para impulsar el sector minero
• La nueva Junta Directiva de CAMIPA asume el reto de consolidar la institucionalidad y la licencia social como pilares para el crecimiento del sector minero nacional.
(06/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) anunció que, tras su Asamblea General, se eligió a la nueva Junta Directiva para el período 2026–2028. Este nombramiento ocurre en un contexto determinante para la reactivación del sector minero y el fortalecimiento del futuro económico de la nación.
Liderazgo y nueva estructura directiva
La nueva directiva está presidida por Severo Sousa, un profesional con trayectoria en la articulación entre los sectores público y privado, especializado en el manejo de entornos complejos y decisiones estratégicas. Sousa ha participado activamente en diversos gremios de sectores productivos, aportando una visión pragmática ante los retos actuales de la industria.
El equipo directivo se completa con los siguientes integrantes:
• Vicepresidente: Omar Sugasti
• Secretaria: Agustina Varela
• Tesorero: Diego Mesa
• Vocales: Oliver Hoelzer, Elio Palacios y Michel Mittelmeyer
Desafíos y pilares estratégicos
La administración entrante asume sus funciones en un punto de inflexión para el país, marcado por la necesidad de una reapertura ordenada de la principal operación minera. CAMIPA destaca que restablecer la confianza y generar reglas claras son condiciones indispensables para retomar el crecimiento. El sector minero se ha consolidado como un pilar estratégico por su impacto en las exportaciones, la generación de empleo y la recaudación fiscal.
La gestión de la Junta Directiva se centrará en tres pilares fundamentales para el desarrollo sostenible:
• Institucionalidad sólida: Fortalecimiento de los marcos regulatorios.
• Seguridad jurídica: Reglas predecibles para la inversión.
• Licencia social: Vínculo transparente y beneficioso con las comunidades.
Visión de futuro y desarrollo nacional
CAMIPA reafirma su compromiso como interlocutor técnico para impulsar una minería moderna y alineada con estándares internacionales que genere valor para los panameños. Severo Sousa manifestó que la reactivación responsable de la industria es el camino para convertir el potencial mineral en oportunidades concretas de empleo y crecimiento. El gremio hace un llamado a los actores nacionales para construir, mediante el diálogo y la evidencia técnica, una visión compartida sobre el aprovechamiento de los recursos minerales de Panamá.
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