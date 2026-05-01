Nuevo Hospital del Niño contará con 23 pisos y una inversión de 705 millones de balboas

Con una inversión de 705.8 millones de balboas, el nuevo Hospital del Niño se perfila como el centro pediátrico más avanzado de la región con 463 camas y 17 quirófanos.
Presidente Mulino inspecciona avances en la construcción del nuevo Hospital del Niño
• El presidente José Raúl Mulino recorrió las obras del nuevo Hospital del Niño, un proyecto de alta tecnología que prevé su entrega para diciembre de 2027.
(01/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, realizó una visita de inspección a las obras del nuevo Hospital del Niño, instalación que se convertirá en el centro de atención pediátrica más grande y moderno de todo el país. El proyecto, ubicado en la Avenida Balboa, representa una inversión estratégica de 705.8 millones de balboas y busca optimizar los servicios de salud infantil para la población panameña, especialmente para los sectores en situación de vulnerabilidad.
Durante el recorrido, el mandatario Mulino extendió un reconocimiento a la fuerza laboral compuesta por hombres y mujeres panameños que ejecutan la obra bajo la responsabilidad de la empresa Acciona Construcción, S.A. El presidente enfatizó que estas instalaciones de primer nivel resolverán las limitaciones de espacio y capacidad del antiguo hospital, permitiendo que Panamá dé un paso significativo en la calidad de la atención médica regional.
Especificaciones técnicas del proyecto pediátrico
El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien acompañó al mandatario, detalló que la infraestructura contará con una torre principal de 23 pisos y una superficie de 89,518.5 metros cuadrados. La capacidad instalada incluye 463 camas de hospitalización, 116 consultorios y 17 quirófanos.
El contrato de construcción no solo abarca la torre del Hospital del Niño, sino también el equipamiento, mantenimiento, la Maternidad del Hospital Santo Tomás, áreas anexas y la restauración de edificios históricos como La Abeja. Entre los servicios especializados que ofrecerá se encuentran cuidados intensivos, sala de quemados, neonatología, clínica de investigación, nefrología y un departamento de biomedicina.
Plan nacional de renovación de infraestructura sanitaria
En el marco de esta inspección, el ministro Boyd Galindo anunció que el Gobierno Nacional iniciará en mayo de este año el proceso de licitación para diversas instalaciones de salud a nivel nacional. Se espera que los trabajos de estos nuevos proyectos comiencen paulatinamente durante el resto del 2026.
Dentro de este plan de inversión destacan obras como el Hospital Regional de Panamá Norte (72.5 millones de balboas), el Hospital de Metetí (110 millones de balboas), el Hospital Joaquín Pablo Franco (82 millones de balboas) y el Hospital Nicolás A. Solano (78 millones de balboas). Asimismo, se contempla la reconstrucción del Centro de Salud de Curundú y la construcción de varios centros Minsa-Capsi en localidades como Río Sereno, Nueva Italia y Puerto Caimito, con el objetivo de descentralizar y modernizar la red de salud pública en el territorio panameño.
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