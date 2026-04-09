Nuevos equipos permitirán pagos con QR y tarjetas bancarias en el transporte público

SONDA, en conjunto con autoridades locales, implementará equipos de recaudo avanzados para agilizar la movilidad urbana y mejorar la experiencia de los usuarios.
Llegan a Panamá nuevos validadores para modernizar el pago en el transporte público
• La llegada de nuevos validadores marca el inicio de una etapa tecnológica que integrará pagos sin contacto y códigos QR en el Metro de Panamá y MiBus.
(09/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- SONDA, Administrador Financiero del Sistema Integrado de Transporte del área metropolitana de Panamá, ha anunciado la llegada al país de los nuevos validadores que integrarán la próxima etapa de modernización del sistema de pago del transporte público. Esta iniciativa, desarrollada en conjunto con Metro de Panamá, MiBus y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), representa una evolución tecnológica orientada a incorporar soluciones de pago avanzadas.
Los nuevos equipos han sido diseñados para habilitar y ampliar de forma progresiva las opciones de pago sin contacto, lo que incluirá el uso de tarjetas bancarias y códigos QR. Una vez que los dispositivos cumplan con los procesos de preparación y certificación de software, se procederá con su instalación gradual en los buses, Zonas Pagas de MiBus y en todas las estaciones de las líneas del Metro de Panamá.
Evolución hacia un sistema digital
Esta tecnología forma parte de una arquitectura robusta que busca simplificar los procesos de recarga y optimizar el uso del sistema de movilidad. Según Víctor Betancourt, Gerente General de SONDA Panamá y Guatemala, la incorporación de estos validadores es un paso fundamental hacia un sistema de pago eficiente, moderno y centrado en las necesidades de los usuarios, permitiendo responder a las dinámicas actuales de la movilidad urbana.
SONDA, que administra desde hace más de 14 años el sistema de recaudo en la Ciudad de Panamá, busca con esta infraestructura facilitar la integración de los distintos modos de transporte bajo una plataforma tecnológica unificada y digitalizada.
Inclusión financiera y expansión del sistema
El proceso de modernización continuará desarrollándose durante los próximos meses para fortalecer la infraestructura tecnológica del país. La implementación de estos equipos abre la posibilidad de que otros operadores de transporte a nivel nacional se integren al sistema de recaudo digital, lo que incrementaría la inclusión financiera en diversas regiones de Panamá.
Con este avance, el sistema de transporte público se alinea con las tendencias globales de movilidad, ofreciendo a los pasajeros una experiencia de viaje más ágil y flexible, mientras se prepara el terreno para futuras soluciones tecnológicas en el sector.
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