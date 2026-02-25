La OEA y Ayuda en Acción firman alianza para impulsar el empleo juvenil en América Latina

Acuerdo entre OEA y Ayuda en Acción fortalecerá el empleo juvenil en América Latina

• A través de la innovación tecnológica y la formación técnica, esta nueva alianza internacional prioriza la inclusión laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad en todo el continente.

(25/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Washington, Estados Unidos.- La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la ONG Ayuda en Acción formalizaron en Washington un acuerdo de colaboración estratégica destinado a fortalecer el empleo juvenil en América Latina y el Caribe. Esta alianza se enfoca en dos pilares fundamentales para la reducción de las desigualdades: el acceso a una educación inclusiva de calidad y la creación de oportunidades económicas que sean sostenibles y equitativas para las nuevas generaciones.

Desafíos del mercado laboral regional

El convenio, enmarcado en el Portal Educativo de las Américas de la OEA, responde a un diagnóstico crítico presentado ante el Consejo Interamericano de Desarrollo Integral (CIDI). Actualmente, la región enfrenta una doble brecha educativa y digital que afecta con mayor severidad a las comunidades vulnerables. Según datos analizados por Ayuda en Acción y la CEPAL, la tasa de desocupación juvenil alcanza el 17%, superando por un 11% a la población adulta, sumado a que más de la mitad de los jóvenes empleados se encuentran en la informalidad.

Barbara Kotschwar, oficial a cargo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA, señaló en tercera persona que este compromiso busca ampliar el acceso a oportunidades y cimentar las bases de la prosperidad en los Estados Miembros. Por su parte, Jorge Cattaneo, director general de Ayuda en Acción, destacó que la desigualdad se combate con formación conectada directamente con los retos de la digitalización y el empleo real.

Fomento a la transición educación-trabajo

Un punto prioritario de la hoja de ruta es la transición de la educación al empleo, considerando que las transformaciones tecnológicas y demográficas están alterando el panorama laboral. Se estima que para el año 2030, el 70% de la juventud ingresará al sector servicios, lo que demanda una reestructuración de la formación técnico-profesional. La alianza trabajará de la mano con los ministerios de educación y trabajo de los países miembros para identificar proyectos que reduzcan las brechas sociales existentes.

Innovación con Inteligencia Artificial

Como parte de los aportes innovadores del acuerdo, se anunció la ejecución de un concurso regional de buenas prácticas sobre el uso de recursos educativos con inteligencia artificial generativa. Esta iniciativa pretende visibilizar experiencias que mejoren el aprendizaje y fortalezcan las competencias técnicas necesarias para el mercado actual. El objetivo es que la innovación tecnológica funcione como una herramienta para democratizar oportunidades bajo un enfoque de justicia y equidad.

