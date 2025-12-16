Acodeco reitera que ofertas en catálogos son vinculantes y deben cumplirse

Legalidad de las ofertas en catálogos: Lo que debe saber el consumidor panameño

• Este recordatorio subraya la obligación de las empresas de mantener la objetividad y veracidad en sus anuncios, evitando cualquier práctica que pueda inducir a error al consumidor.

(16/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha emitido un recordatorio clave: las ofertas en catálogos y suplementos, ya sean en formato digital o impreso, poseen carácter vinculante y deben ser cumplidas por los proveedores. Esta obligación se fundamenta en la Ley 45 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 46 de 2009.

Publicidad Vinculante y Principios de Veracidad

La normativa panameña establece que toda forma de publicidad debe adherirse a los principios de objetividad y veracidad. Su propósito es evitar que el consumidor sea engañado respecto a las características de un producto o las condiciones de adquisición de un servicio.

Los catálogos representan una ventaja significativa para los consumidores, al permitirles planificar sus compras y comparar precios, marcas y variedades desde la comodidad de su hogar o dispositivo móvil.

Errores Tipográficos y la Obligación de Venta

Acodeco destaca que, aunque en raras ocasiones puedan presentarse errores tipográficos en los precios o características de los productos dentro de los catálogos, esto no exime al agente económico de la obligación de vender al consumidor lo que ha sido ofertado. La publicidad es considerada vinculante, y la única excepción válida ocurre si el proveedor cumple con lo estipulado en la Ley 45 de 2007, que exige la rectificación de la publicidad a través del mismo medio.

Requisitos para Ofertas y Promociones

Es fundamental que los consumidores presten especial atención a frases aclaratorias comunes en periodos de ofertas, promociones y ventas especiales, tales como «hasta agotar existencia» o «por tiempo limitado».

El Artículo 64 de la Ley 45 de 2007, complementado por el Artículo 33 del Decreto Ejecutivo 46 de 2009, impone requisitos específicos a los proveedores que realizan estas acciones. El proveedor está obligado a informar claramente la duración de la promoción o el número mínimo de unidades disponibles. De no cumplir con estas disposiciones, la empresa se verá forzada a vender los productos o servicios ofertados a los consumidores que los soliciten, hasta que se comunique el fin de la venta especial por el mismo medio de difusión.

Canales de Reclamo y Pruebas Necesarias

La Acodeco exhorta a los consumidores que se vean afectados por cualquier irregularidad en la publicidad anunciada en catálogos o suplementos a presentar sus casos. El departamento de Veracidad de la Publicidad llevará a cabo la investigación correspondiente. Para facilitar los procesos, se recomienda a los afectados guardar los catálogos físicos o realizar capturas de imagen como evidencia de sus reclamos.

La Publicidad en Redes Sociales

Finalmente, la autoridad subraya que la publicidad difundida a través de redes sociales debe acatar todos los requisitos normativos aplicables al tema. Esto implica la necesidad de informar de manera clara y veraz, sin inducir a error o confusión. Al igual que con los catálogos, los mensajes publicitarios en plataformas digitales son vinculantes, deben ser sujetos a comprobación y deben ser claros, comprensibles y veraces.