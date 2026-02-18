MiAMBIENTE intensifica la protección de recursos naturales con el operativo Guardianes 2026

Resultados del operativo Guardianes 2026 destacan el freno a delitos ambientales en Panamá

• A través del operativo Guardianes 2026, las autoridades ambientales han logrado la aprehensión de ciudadanos y el rescate de fauna silvestre en zonas críticas de conservación.

(18/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el marco del operativo Guardianes 2026, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) mantiene activos los monitoreos, patrullajes e inspecciones permanentes con el objetivo de salvaguardar el patrimonio natural del país. Para estas labores, la institución ha dispuesto una fuerza de 631 funcionarios, entre personal operativo y administrativo, apoyados por una flota de 88 vehículos, 17 lanchas y 13 motocicletas tipo four wheels.

Gestión en áreas protegidas y atención de incidencias

Bajo la ejecución de los guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), se han completado 213 acciones de vigilancia. Estas labores incluyeron la atención de 3,680 visitantes que acudieron a las diversas áreas protegidas a nivel nacional.

En materia de gestión de riesgos, MiAMBIENTE reportó la extinción oportuna de incendios de masa vegetal en las provincias de Colón, Coclé, Herrera, Chiriquí y Panamá Oeste. Estas intervenciones se realizaron en colaboración con unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Combate a la extracción ilegal de recursos

Durante el desarrollo del operativo Guardianes 2026, se han registrado importantes decomisos de recursos marinos y forestales. En Isla Bastimentos se recuperaron 25 ejemplares vivos de langostas, mientras que en el Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí se retiraron tres peces roncadores de un trasmallo ilegal. Los responsables de estos actos enfrentarán los procesos legales y administrativos correspondientes.

Asimismo, los patrullajes detectaron irregularidades por cambio de uso de suelo, desmonte ilegal y tala, resultando en el decomiso de 21 piezas de madera en la provincia de Veraguas.

Detenciones por minería y delitos contra la fauna

La coordinación con la Policía Ambiental permitió la aprehensión de dos ciudadanos vinculados a actividades de minería ilegal en el área de Río Mauro, en la provincia de Colón, dentro de los límites del Parque Nacional Chagres.

En otros operativos realizados en el Parque Soberanía y Camino de Cruces, las autoridades hallaron armas, municiones y productos químicos, logrando frenar intentos de delitos contra la fauna y flora silvestre. Por otro lado, en conjunto con el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), se decomisaron 25 libras de caparazón de tortuga carey (246 unidades) en la comunidad de Soledad Míria. Esta especie se encuentra en peligro crítico según la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN).

MiAMBIENTE recuerda que la caza, comercio y tenencia de productos derivados de tortugas marinas está estrictamente prohibida. La entidad continuará trabajando en sinergia con el EME-Ambiental, SINAPROC y otros organismos para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y la protección de los servicios ecosistémicos durante el operativo Guardianes 2026.

