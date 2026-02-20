Patrullajes terrestres y marítimos fortalecen la protección natural en el Operativo Guardianes 2026

Operativo Guardianes 2026 reduce incidencias de delitos ambientales en Panamá

• Durante las festividades de Carnaval, la vigilancia interinstitucional permitió la detección de 69 irregularidades y el rescate de diversas especies de fauna silvestre.

(19/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) presentó los resultados del despliegue logístico ejecutado bajo el Operativo Guardianes 2026, destacando una reducción en la incidencia de delitos contra el entorno natural. Para esta misión, la institución dispuso una fuerza activa de 631 funcionarios, entre personal de campo y administrativo, apoyados por una flota de 88 vehículos, 17 lanchas y 13 motocicletas tipo four wheels para patrullajes terrestres y marítimos.

Afluencia turística y control de incidencias

Durante los días de Carnaval, las áreas protegidas del país recibieron a un total de 6.764 visitantes. Entre los puntos con mayor concurrencia destacan el Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí, Isla Iguana en Los Santos y la Reserva Natural Cerro Ancón en la ciudad capital, registrándose también una afluencia considerable en las provincias de Colón y Veraguas.

En el marco del Operativo Guardianes 2026, se detectaron 69 incidencias ambientales, cifra menor a las 106 registradas en el periodo 2025. La mayoría de los casos estuvieron vinculados a la tala y transporte ilegal de madera, cambios de uso de suelo para expansión agrícola y afectación de la cobertura vegetal. Durante las diligencias, las autoridades procedieron al decomiso de maquinaria pesada, motosierras y productos químicos utilizados en actividades ilícitas.

Protección de fauna y lucha contra delitos ambientales

La labor de rescate de fauna silvestre permitió la recuperación de ejemplares de capibara, mapache, iguanas, boas y perezosos en el área metropolitana, los cuales fueron reubicados en sus hábitats tras evaluaciones técnicas. No obstante, se reportaron decesos de especies por atropello y ataques de animales domésticos, como un Yaguarundi en la carretera Boyd Roosevelt y una tortuga lora en Isla Cañas.

El trabajo coordinado con la Policía Ambiental, SENAFRONT, el Ministerio Público y el Servicio Nacional Aeronaval permitió frenar actividades de minería ilegal en el Parque Chagres y pesca ilícita en Isla Bastimentos. Además, se incautaron armas de fuego destinadas a la cacería ilegal y se decomisaron más de 240 piezas de caparazón de tortuga carey en la comarca Guna Yala. En Panamá Oeste, una persona fue aprehendida por la tenencia de crías de venado cola blanca e iguanas en estado de gravidez.

Prevención de incendios y fortalecimiento institucional

El operativo también atendió diversos incendios de masa vegetal (IMAVES) en provincias como Coclé, Chiriquí, Darién y Panamá Norte. Estas emergencias fueron sofocadas mediante la colaboración del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, brigadas voluntarias y guardaparques de MiAMBIENTE.

La institución subraya que la efectividad del Operativo Guardianes 2026 se debe al incremento del pie de fuerza tras once procesos de graduación de guardaparques, así como a la mejora en la infraestructura de los puestos de control, lo que garantiza una vigilancia permanente y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en todo el territorio nacional.

