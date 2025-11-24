Cierre temporal y operativo ambiental por construcciones ilegales y pesca destructiva en Isla Escudo de Veraguas

El ministro de Ambiente inspecciona la Isla Escudo de Veraguas e inicia plan para proteger al perezoso pigmeo

• El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) comenzó un operativo interinstitucional de limpieza y restauración en el Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas-Degó, afectado por invasiones y mala disposición de desechos.

(24/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Isla Escudo de Veraguas, Panamá.- El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), por instrucciones del ministro Juan Carlos Navarro, ha iniciado una serie de acciones enfocadas en la recuperación ambiental y la protección de los ecosistemas del Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas-Degó. Este operativo busca la restauración de la reserva y la protección de sus especies en estado crítico de extinción.

Deterioro Ambiental y Causas del Cierre

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, quien realizó una inspección en el sitio, lamentó el estado en que se encontró la isla, que fue creada como área protegida en 2009. Entre las afectaciones detectadas se encuentran la construcción ilegal de viviendas, la mala disposición de desechos sólidos, y la extracción ilícita de langostas y cambombias, siendo esta última una especie protegida por CITES.

El ministro detalló que la decisión de cerrar temporalmente la isla por un año, mediante la Resolución DM-0489-2025, se tomó luego de confirmar que el sitio era «un desastre». Las inspecciones revelaron prácticas destructivas como la captura de pulpo con cloro, que mata el coral y afecta gravemente el ecosistema marino. Además, se hallaron viviendas construidas directamente sobre el agua, los arrecifes de coral y los pastos marinos.

Otro hallazgo preocupante fue una edificación sobre el agua que funcionaba como una presunta gasolinera con quinientos galones de combustible, además de más de cien langostas vivas destinadas a la comercialización.

Especies Endémicas en Riesgo

La isla es descrita como un «Galápagos panameño» debido a su alta biodiversidad y endemismo. Es el único hogar en el mundo del perezoso pigmeo de tres dedos (Bradypus pygmaeus), el colibrí de Escudo (Amazilia handleyi) y la Zamia (Zamia hamannii). También es un punto crucial de anidación para tortugas marinas como la baula (Dermochelys coriacea), verde (Chelonia mydas) y carey (Eretmochelys imbricata).

MiAMBIENTE se refirió a informes sobre la posible extracción de fauna y flora endémica, incluyendo al perezoso pigmeo. Esta denuncia está bajo investigación y de encontrarse responsables se aplicarán las sanciones de rigor por violar leyes panameñas e internacionales.

Estrategia de Recuperación Interinstitucional

La recuperación de la Isla Escudo de Veraguas se realizará de manera interinstitucional con la participación de MiAMBIENTE, el Servicio Aeronaval y guardaparques. A este esfuerzo se sumarán la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

Estas instituciones implementarán programas temporales de apoyo dirigidos a las comunidades bocatoreñas e indígenas de la zona, que incluirán capacitación en pesca responsable, ecoturismo comunitario y restauración ecológica. Navarro enfatizó que las comunidades son parte integral del proceso.

Durante el período de cierre de un año, la entidad se centrará en la restauración ecológica, ajustes al manejo del área protegida y un plan de monitoreo. Además, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y la Policía Ambiental, Rural y Turística, junto con la ARAP, desarrollarán operativos de vigilancia y control para asegurar el cumplimiento de la medida establecida.

