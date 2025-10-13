Operativo conjunto de MiAMBIENTE y Policía Nacional contra la minería ilegal en el Parque Nacional Chagres

Operativo conjunto de MiAMBIENTE y Policía Nacional contra la minería ilegal en el Parque Nacional Chagres
Operativo conjunto de MiAMBIENTE y Policía Nacional contra la minería ilegal en el Parque Nacional ChagresMiAMBIENTE

El operativo se centró en el sector del Río Boquerón, donde se constataron intervenciones irregulares en el cauce a causa de la extracción no autorizada de material mineral y la minería ilegal.

Lucha contra la minería ilegal: MiAMBIENTE destaca la conservación del Parque Nacional Chagres

• La Policía Nacional y MiAMBIENTE realizaron un operativo en el Parque Nacional Chagres para detectar y desmantelar actividades de minería ilegal que causan graves impactos ambientales.

(10/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Policía Nacional y personal del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) ejecutaron un operativo conjunto en el sector del Río Boquerón, ubicado dentro del Parque Nacional Chagres. La acción se llevó a cabo con el objetivo de detectar y desmantelar actividades de minería ilegal dentro de esta área protegida.

Durante el recorrido de inspección, las autoridades constataron la existencia de intervenciones irregulares en el cauce del río y en zonas aledañas. Estas afectaciones fueron ocasionadas directamente por la extracción no autorizada de material mineral, lo que representa un grave delito ambiental.

Compromiso con la Conservación y el Impacto Ambiental

MiAMBIENTE destacó la estrecha coordinación mantenida con los estamentos de seguridad para garantizar la conservación del Parque Nacional Chagres, un ecosistema vital que funciona como una fuente esencial de agua tanto para la población panameña como para la operación del Canal de Panamá.

La institución reafirmó su compromiso con la protección de los recursos naturales, reiterando que las prácticas de minería ilegal generan graves impactos ambientales en el área. Entre las consecuencias de estas actividades se encuentran la contaminación del agua, la erosión del suelo y la consecuente pérdida de hábitat para las especies silvestres que alberga esta importante reserva natural.

Finalmente, MiAMBIENTE exhortó a la ciudadanía a continuar realizando las denuncias correspondientes sobre cualquier actividad ilícita al 311 o a través de las redes sociales oficiales de la institución (@miambientepma) o la Policía Nacional (@policiadepanama).

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb