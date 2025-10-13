Operativo conjunto de MiAMBIENTE y Policía Nacional contra la minería ilegal en el Parque Nacional Chagres

Lucha contra la minería ilegal: MiAMBIENTE destaca la conservación del Parque Nacional Chagres

• La Policía Nacional y MiAMBIENTE realizaron un operativo en el Parque Nacional Chagres para detectar y desmantelar actividades de minería ilegal que causan graves impactos ambientales.

(10/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Policía Nacional y personal del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) ejecutaron un operativo conjunto en el sector del Río Boquerón, ubicado dentro del Parque Nacional Chagres. La acción se llevó a cabo con el objetivo de detectar y desmantelar actividades de minería ilegal dentro de esta área protegida.

Durante el recorrido de inspección, las autoridades constataron la existencia de intervenciones irregulares en el cauce del río y en zonas aledañas. Estas afectaciones fueron ocasionadas directamente por la extracción no autorizada de material mineral, lo que representa un grave delito ambiental.

Compromiso con la Conservación y el Impacto Ambiental

MiAMBIENTE destacó la estrecha coordinación mantenida con los estamentos de seguridad para garantizar la conservación del Parque Nacional Chagres, un ecosistema vital que funciona como una fuente esencial de agua tanto para la población panameña como para la operación del Canal de Panamá.

La institución reafirmó su compromiso con la protección de los recursos naturales, reiterando que las prácticas de minería ilegal generan graves impactos ambientales en el área. Entre las consecuencias de estas actividades se encuentran la contaminación del agua, la erosión del suelo y la consecuente pérdida de hábitat para las especies silvestres que alberga esta importante reserva natural.

Finalmente, MiAMBIENTE exhortó a la ciudadanía a continuar realizando las denuncias correspondientes sobre cualquier actividad ilícita al 311 o a través de las redes sociales oficiales de la institución (@miambientepma) o la Policía Nacional (@policiadepanama).