MOP realiza operativo de parcheo en el Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera

Programa Embellece a tu Escuela impulsa operativo de parcheo en Panamá Oeste

• Mediante la colocación de carpeta asfáltica caliente, cuadrillas del MOP intervinieron los estacionamientos y accesos del plantel como parte del programa Embellece a tu Escuela.

(25/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) La Chorrera, Panamá.- Personal y equipo de mantenimiento vial de la Dirección Regional del Ministerio de Obras Públicas (MOP) Panamá Oeste 2 ejecutó un operativo de parcheo en los accesos y parte de los estacionamientos del Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera (IPTCH). Los trabajos se centraron en la recuperación de las áreas que presentaban mayor deterioro dentro del recinto educativo.

Mantenimiento vial en centros educativos

Las cuadrillas especializadas intervinieron las zonas afectadas mediante la colocación de carpeta asfáltica caliente. Esta labor permite mejorar significativamente la circulación vehicular y peatonal interna, facilitando el desplazamiento seguro de estudiantes, docentes y personal administrativo que hace uso diario de las instalaciones del IPTCH.

Coordinación interinstitucional

Estas acciones técnicas forman parte de los compromisos adquiridos en coordinación con el Ministerio de Educación (MEDUCA), bajo el marco del programa “Embellece a tu Escuela”. Dicha iniciativa, impulsada por el Gobierno Nacional, busca integrar esfuerzos institucionales para el mantenimiento y mejora de los centros escolares en todo el país.

Con este operativo de parcheo, el MOP Panamá Oeste 2 reafirma su compromiso con la comunidad educativa de la provincia, garantizando espacios de acceso seguros y condiciones óptimas en la infraestructura vial escolar para el beneficio de los usuarios del sistema público de enseñanza.

