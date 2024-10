Órgano Judicial alerta sobre suplantación de identidad del magistrado Carlos Vásquez Reyes en redes sociales

Magistrado vicepresidente de la CSJ denuncia perfil falso en Facebook creado con su identidad

(8/Oct/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- El Órgano Judicial de Panamá ha emitido una alerta a la ciudadanía luego de que se detectara la creación de un perfil falso en la red social Facebook, utilizando la identidad del magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Alberto Vásquez Reyes. El magistrado fue informado de la situación el pasado jueves 3 de octubre, tras descubrirse que un individuo había suplantado su identidad, utilizando una fotografía personal y su nombre para crear una cuenta con fines sospechosos.

La cuenta falsa fue creada recientemente, utilizando un número telefónico de República Dominicana, y se utilizó para contactar a personas conocidas del magistrado, solicitándoles información personal, como sus números de teléfono.

Ante este hecho, el viernes 4 de octubre, el magistrado Carlos Alberto Vásquez Reyes presentó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que las autoridades pertinentes investiguen la situación y tomen las medidas necesarias para dar con los responsables.

La denuncia no solo cubre la red social Facebook, sino que también se extiende a otras plataformas y posibles números telefónicos que podrían verse comprometidos en la suplantación de identidad del magistrado. Las autoridades han advertido a la población a estar alerta y a no proporcionar información personal a través de perfiles no verificados o sospechosos.

El Órgano Judicial ha hecho un llamado a la ciudadanía para que, en caso de detectar alguna actividad sospechosa en redes sociales relacionada con la identidad del magistrado Carlos Alberto Vásquez Reyes, lo reporten de inmediato a las autoridades competentes y eviten interactuar con perfiles que no cuenten con verificación oficial.

Este tipo de delitos, como la suplantación de identidad, afectan la confianza en las redes sociales y pueden tener graves consecuencias para las personas implicadas. El Órgano Judicial reitera su compromiso con la seguridad digital y exhorta a todos los ciudadanos a mantenerse vigilantes ante posibles engaños o fraudes en plataformas digitales.