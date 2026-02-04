Órgano Judicial y Caja de Ahorros impulsan la inclusión financiera de servidores públicos

Convenio entre Órgano Judicial y Caja de Ahorros facilita inclusión financiera de 7,000 funcionarios

• Con la firma de esta alianza interinstitucional, se amplía el acceso a préstamos hipotecarios, personales y de autos para el personal eventual y transitorio de la administración de justicia.

(03/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el objetivo de fortalecer la inclusión financiera en el sector público, Caja de Ahorros y el Órgano Judicial suscribieron un convenio interinstitucional que permitirá ampliar el acceso a soluciones de financiamiento formal a sus casi 7,000 funcionarios a nivel nacional. La medida destaca por incluir a colaboradores que cuentan con contratos eventuales, probatorios, interinos y transitorios, quienes tradicionalmente enfrentan mayores retos para acceder al crédito bancario.

El convenio fue oficializado por la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola, y el gerente general de Caja de Ahorros, Andrés Farrugia. El acuerdo flexibiliza y adapta las políticas de préstamos personales, hipotecarios y de automóviles, permitiendo que las distintas modalidades de contratación dentro del Órgano Judicial sean reconocidas bajo criterios de evaluación responsables y alineados a la normativa vigente.

Flexibilización de políticas de crédito

Andrés Farrugia G., gerente general de Caja de Ahorros, señaló que este convenio responde a una visión de banca estatal orientada a acompañar a los servidores públicos. «Hemos abierto el compás para brindar soluciones de financiamiento a quienes antes no gozaban de acceso a crédito en la banca formal. Primero fueron los trabajadores de la construcción, luego servidores del MINSA y ahora formalizamos oportunidades para los funcionarios del Órgano Judicial», explicó Farrugia.

Por su parte, la magistrada María Cristina Chen Stanziola destacó que este paso refleja una comprensión moderna del fortalecimiento institucional. «Sabemos que un personal respaldado es un personal más comprometido y motivado. Este convenio lleva un mensaje claro a nuestros funcionarios por contrato e interinos: su esfuerzo es valorado y la institución trabaja para generar condiciones más justas», afirmó la magistrada.

Requisitos para el acceso a financiamiento

El acceso a los productos financieros contemplados en el convenio se regirá por parámetros definidos según el tipo de contrato del funcionario:

• Estabilidad laboral: Para préstamos hipotecarios, se requiere un año de permanencia para permanentes y dos años para interinos o eventuales. En préstamos personales, se solicita un año para permanentes y cinco años para el resto de los estatus. Para préstamos de auto, se exigen dos años de servicio general.

• Capacidad y endeudamiento: Se establece un nivel de endeudamiento máximo del 55% (45% en personales) y una capacidad de pago del 35% sobre los ingresos comprobados.

• Documentación: Los interesados deberán presentar carta de trabajo, último talonario de pago y la ficha de la Caja de Seguro Social (CSS).

Con esta alianza, Caja de Ahorros reafirma su estrategia de bancarizar a la población panameña mediante innovación y flexibilidad, ofreciendo oportunidades reales a quienes sirven al país desde el sector público y garantizando que el acceso al crédito sea sostenible para cada solicitante.

