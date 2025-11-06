Investigación revela el origen militar francés de las dianas panameñas

Origen histórico de las dianas panameñas y desfiles patrios con bandas escolares

• Un estudio del musicólogo panameño Dr. Samuel Robles rastrea el origen de las dianas panameñas hasta las prácticas militares de la Francia medieval, adoptadas vía Colombia.

• El Dr. Samuel Robles, miembro del SNI de Senacyt, publicará en 2026 los hallazgos que conectan esta tradición sonora con el paisaje militar francés del siglo XIV.

(05/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- Las dianas panameñas, que marcan el inicio del mes de noviembre, tienen un pasado que se remonta a las prácticas militares de la Francia de la Edad Media. Así lo establece un estudio realizado por el Dr. Samuel Robles, musicólogo panameño e investigador del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales (CIHAC AIP). El Dr. Robles es además miembro del Sistema Nacional de Investigación (SNI) de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología y Innovación (Senacyt).

La influencia militar francesa

El estudio revela que las dianas fueron empleadas inicialmente por el ejército francés desde el siglo XIV como una señal musical para anunciar el cambio de guardia al alba. Estos toques militares comenzaron a ser registrados de forma escrita bajo la denominación de «diana» en el siglo XVII, según los documentos históricos consultados por el investigador.

Posteriormente, en el siglo XIX, entre 1845 y 1897, Colombia adoptó los estándares del ejército francés en su legislación y práctica militar, incluyendo su música. Dado que Panamá formaba parte de Colombia en ese periodo, también acogió estas prácticas en reemplazo de las tradiciones españolas vigentes desde la época colonial. A partir de entonces, las dianas francesas se integraron al paisaje sonoro de la ciudad de Panamá, adquiriendo significado entre sus habitantes como una señal del inicio del día.

La masificación con las bandas escolares

Las últimas etapas de popularización y la vinculación de las dianas con las celebraciones de noviembre en Panamá están ligadas a la incursión de los colegios en los desfiles patrios a partir de la década de 1920, ya en la era republicana.

El Dr. Robles explica que «Antes de 1921, en noviembre solo marchaban entidades oficiales relacionadas con la seguridad, como la policía, los bomberos o la Banda Republicana». Con la participación de los primeros colegios en este periodo, nacieron los desfiles tal y como se conocen hoy.

Más tarde, a finales del siglo XX, el movimiento de bandas independientes se incorporó a los desfiles, trasladando la práctica de las dianas a las comunidades y utilizándolas como una plataforma de cohesión social. El investigador destaca que «Gracias a la participación en los desfiles de los colegios y, más tarde, de las bandas independientes, la diana se masificó y evolucionó en esa tradición tan brillante que es hoy».

Para desarrollar esta investigación, el Dr. Robles consultó documentos y registros históricos en archivos y bibliotecas de Panamá, Colombia, España, Francia y Reino Unido. Los detalles completos de su trabajo serán publicados en 2026 en un artículo que ya fue revisado y aprobado por la revista especializada en historia Memorias (Colombia). Además de sus roles en el CIHAC y el SNI, el Dr. Robles es investigador asociado del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales.