El II Congreso de Tributación Internacional analiza el impacto de las reformas fiscales y la tecnología en la política tributaria global

Panamá acelera reformas fiscales para salir de listas: “Lo lograremos en 2026”, afirma canciller Martínez-Acha



• En el II Congreso de Tributación Internacional, el canciller Javier Martínez-Acha afirmó que Panamá logrará salir de las listas fiscales internacionales en 2026, reiterando el compromiso del país con las reformas fiscales y la transparencia.

(18/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Autoridades tributarias internacionales, académicos y líderes financieros se congregaron en el II Congreso de Tributación Internacional, un foro de alto nivel en el que se analizan los retos y tendencias de la política tributaria global. Entre los participantes de la primera jornada destacaron representantes del IRS de Estados Unidos, el BID, el CIAT y expertos internacionales.

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, inauguró el congreso, felicitando a los organizadores por consolidar un espacio especializado donde el país busca posicionarse como referente regional en materia de transparencia fiscal y cooperación internacional. El canciller enfatizó la determinación del gobierno al respecto: «El presidente Mulino ha decidido tomar con valentía esta tarea. Deseamos avanzar lo más posible… Creo que vamos a lograr salir de la lista en el año 2026», afirmó, en referencia a las listas fiscales.

Martínez-Acha reiteró que la cooperación multilateral es una «necesidad» y que los sistemas tributarios enfrentan desafíos y oportunidades para fortalecer la integridad fiscal y la competitividad. Además, fue enfático al recalcar: «No somos un paraíso fiscal, que quede claro eso. Panamá no será refugio de ningún tipo de dinero sucio; cooperamos con todas las jurisdicciones».

Compromiso con la Modernización y Estándares Globales

El ministro subrayó que Panamá mantiene una postura coordinada con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otras instituciones para cumplir con los requerimientos técnicos de la OCDE y la Unión Europea. Aunque calificó las listas como «injustas», recalcó la necesidad de cumplir con los estándares para avanzar como país.

El gobierno panameño confía en que los avances normativos, la cooperación internacional y el fortalecimiento institucional permitirán recuperar la confianza global y salir definitivamente de los listados fiscales en 2026.

Por su parte, José Luis Galíndez, presidente de la International Fiscal Association, Capítulo Panamá (IFA Panamá), coincidió en que el país avanza en la dirección correcta para mejorar su posicionamiento. Señaló como retos principales el fortalecimiento de la administración tributaria, la revisión de regímenes especiales y la implementación de criterios de sustancia económica.

Geopolítica, Tasa Mínima Global y Finanzas Digitales

La primera conferencia magistral estuvo a cargo de Pascal Saint-Amans, exdirector de Política Fiscal de la OCDE, quien reconoció el compromiso de Panamá con la modernización fiscal y su creciente rol como centro de inversión regional. Saint-Amans explicó que ejercer la soberanía fiscal en un mundo interconectado requiere cooperación e intercambio efectivo de información.

El experto advirtió sobre el escenario de fragmentación global y tensiones comerciales. Respecto a la tasa mínima global del 15%, señaló que, a pesar de sus imperfecciones, un marco común es preferible a múltiples normas. Mencionó que más de 60 países han adoptado el mecanismo QDMTT, pero persisten diferencias, especialmente por la postura de Estados Unidos.

La segunda conferencia magistral fue dictada por Raj Mukherjee, exregulador del IRS de EE. UU. y coautor de las regulaciones de corredores de activos digitales del Tesoro. Mukherjee se centró en el impacto de los criptoactivos y la digitalización financiera, afirmando que las decisiones regulatorias de los próximos cinco años determinarán si la tecnología financiera «se convierte en una fuerza para la democracia y la inclusión, o en un motor de fragmentación e inestabilidad». Enfatizó que la prevención de lavado de dinero mediante criptoactivos sigue siendo un reto, a pesar de las herramientas avanzadas de rastreo disponibles.

El congreso continuará su agenda técnica y académica, que incluye paneles sobre intermediarios calificados, planificación patrimonial global, intercambio de información CRS y FATCA, y nuevas capacidades para las administraciones tributarias.

