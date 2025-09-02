Líderes de 30 países se reúnen en Panamá para la 34ª Reunión de la Comisión Forestal (COFLAC)

Panamá acoge a líderes regionales para debatir el futuro de los bosques en la Comisión Forestal de la FAO

Delegaciones de más de 30 países se dan cita en Panamá para participar en la Comisión Forestal de la FAO, un encuentro centrado en la protección de los bosques y la lucha contra el cambio climático.

La elección de Panamá como anfitrión de la COFLAC refuerza su papel como referente en la conservación ambiental, albergando una discusión crucial sobre el futuro de los recursos forestales en la región.

(2/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- Panamá se ha convertido en el centro de la discusión sobre políticas forestales y la sostenibilidad ambiental en América Latina y el Caribe. El país es sede de la 34ª Reunión de la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe (COFLAC), un evento que se celebra del 1 al 5 de septiembre y que congrega a delegaciones de más de 30 naciones.

Organizada por la Oficina Regional de la FAO, la reunión tiene como objetivo principal asesorar a esta organización en temas forestales, así como formular políticas y estrategias para el manejo sostenible de los bosques y la biodiversidad. En la agenda de discusión se abordan desafíos urgentes como los efectos del cambio climático y la pérdida de cobertura forestal. La elección de Panamá como anfitrión de este encuentro subraya el reconocimiento internacional a su papel activo en la protección de ecosistemas, impulsando iniciativas de reforestación y conservación que lo han posicionado como un referente en la región.

La reunión cuenta con la participación de jefes de administraciones forestales, representantes de la sociedad civil, ONGs y observadores de países aliados como Estados Unidos y Francia. Durante la sesión inaugural, el viceministro de Ambiente de Panamá, Oscar Vallarino, destacó la importancia del evento para la nación y la región, enfatizando que «solo a través del diálogo y la acción conjunta lograremos enfrentar los desafíos ambientales que compartimos».

Se espera que los acuerdos alcanzados en la COFLAC sirvan de hoja de ruta para la cooperación forestal y el financiamiento climático en los próximos años. Estas estrategias contribuirán al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la preservación de uno de los mayores patrimonios naturales de América Latina y el Caribe: sus bosques.