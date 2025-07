Panamá acoge la IV Cumbre de Liderazgo con enfoque en confianza, propósito e innovación

Panamá será sede de la IV Cumbre de Liderazgo, un espacio que redefine el liderazgo en tiempos de incertidumbre

La IV Cumbre de Liderazgo de Greatness Center se celebrará el 4 de septiembre en Panamá, enfocada en liderazgo consciente y transformación organizacional.

(13/Jul/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- En medio de un entorno empresarial marcado por la disrupción tecnológica y la presión por resultados sostenibles, Panamá acogerá el próximo 4 de septiembre la IV Cumbre de Liderazgo de Greatness Center, un foro regional que coloca el liderazgo con propósito en el centro de la conversación empresarial latinoamericana.

Bajo el lema “Cómo los líderes impulsan a las organizaciones en medio de la incertidumbre”, el evento convoca a empresarios, consultores, coaches y profesionales de toda la región para debatir cómo liderar cuando el cambio ya no es una fase transitoria, sino una constante estructural.

La jornada contará con la participación de destacados conferencistas internacionales. Entre ellos, Stephen M. R. Covey, autor de los best sellers The Speed of Trust y Trust & Inspire, quien presentará su enfoque sobre “confianza inteligente” como factor clave en el clima laboral, el compromiso del equipo y la innovación.

También intervendrá Victoria Roos-Olsen, especialista en liderazgo y transformación organizacional, quien compartirá prácticas efectivas para mantener la resiliencia y el enfoque del equipo en momentos de presión sostenida, como la retroalimentación continua, la claridad de expectativas y el manejo estratégico del tiempo.

El presidente de Greatness Center, José Gabriel Miralles, abrirá la jornada con una radiografía sobre los desafíos actuales del liderazgo empresarial, presentando el Modelo de Alineación Integral, una herramienta que busca enfocar la energía de los equipos y reconectar la cultura con la estrategia institucional. “La incertidumbre no se puede evitar, pero sí se puede liderar”, ha declarado Miralles.

La IV Cumbre de Liderazgo en Panamá no solo refuerza el papel del país como centro logístico, sino como sede de pensamiento empresarial con propósito. La convocatoria permanece abierta para quienes desean ejercer una influencia positiva desde la autenticidad, la empatía y la dirección clara.

Para inscribirse, los interesados pueden contactar al correo: eventos@greatnesscenter.com