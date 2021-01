Panamá anuncia nuevas medidas para continuar mitigación contra la Covid-19

(12/Ene/2021 – web) Panamá.- El Gobierno Nacional anunció nuevas medidas de contención para mitigar la propagación de la Covid-19 en todo el territorio nacional, que incluye restricciones de movilidad, a partir del 14 de enero próximo, en algunas provincias, así como de las actividades que se permitirán, la apertura gradual del comercio y las medidas laborales para hacerle frente a la pandemia.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, reveló que a partir del 14 de enero próximo regirá para todo el país el toque de queda desde las 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

Señaló que para las provincias de Coclé, Veraguas y Los Santos habrá una cuarentena total sin jornada laboral ni movilidad, a partir del viernes 15 de enero a las 9:00 p.m. hasta el lunes a las 4:00 a.m. El comercio abrirá el viernes 15 hasta las 7:30 p.m.

Ante el incremento significativo de casos Covid-19 en la provincia de Herrera, el ministro anuncio que se aplicará una cuarentena sin jornada laboral con restricción de movilidad por género. Las mujeres se podrán movilizar los días lunes, miércoles y viernes mientras que los hombres martes y jueves. De lunes a viernes solo estarán abiertos supermercados, tiendas, abarroterías y farmacias para la venta exclusiva de alimentos y medicinas.

Para la provincia de Herrera funcionará una cuarentena total sin movilidad los fines de semana a partir del viernes 15 de enero a las 9:00 p.m. hasta el lunes 18 a las 4:00 a.m.

Indicó que para las provincias de Panamá y Panamá Oeste se ha efectuado ajustes a las restricciones hasta ahora impuesta, eliminado el control de horario de movilidad por cédula, solo se mantendrá la movilidad para compras por género: mujeres los lunes, miércoles y viernes; para los hombres martes y jueves.

En estas provincias habrá cuarentena total los fines de semana a partir del viernes 15 a las 9:00 p.m. hasta el lunes a las 4:00 a.m.

También en Panamá y Panamá Oeste se mantienen los cercos sanitarios previamente ya establecidos y además se prohíbe la realización de toda actividad que conlleve aglomeraciones en lugares. En los casos de las reuniones laborales, solo se permitirá la participación máxima de 25 personas respetando, estrictamente el distanciamiento de 2 metros entre las personas.

Además, en Panamá y Panamá Oeste se aplicará a partir del 14 de enero un horario escalonado de entrada y salida de los trabajadores para evitar aglomeraciones en el transporte. La construcción entrará a las 7:00 a.m.; las empresas privadas a las 8:00 a.m. y los servidores públicos a las 9:00 a.m.

El ministro Sucre destacó que todas estas medidas se mantendrán según el comportamiento epidemiológico de la pandemia.

Reapertura gradual de actividades

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Ramón Martínez, anunció que a partir del jueves 14 de enero se permitirán todas las actividad incluidas en el Decreto 1686 del 28 de diciembre de 2020 y, en adición, el comercio al por menor (en venta en línea y entrega a domicilio); el comercio al por mayor exclusivamente para surtir y distribuir los establecimientos comerciales; la industria de la construcción, actividades relacionadas y cadena de suministro, como la producción, importación y distribución de materias primas y materiales de construcción.

También, los servicios administrativos y generales, los servicios profesionales, los servicios técnicos que incluyen la plomería, la electricidad, sistema de aires acondicionados, mantenimiento de ascensores, limpieza de piscina, así como talleres de mecánica, chapistería, electromecánica y refrigeración, y las empresas de repuestos en general.

Igualmente, los servicios domésticos, de limpieza, lavandería y lavamáticos; mientras que en los lugares de cultos se permitirá un máximo de 25 personas o el 25% del aforo, respetándose el toque de queda de lunes a viernes y la cuarentena total los fines de semana.

Para el 1 de febrero podrán reanudar sus actividades el comercio al por menor en su calidad y modalidad presencial, así como las salas de belleza y barberías, al igual que los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI); mientras que para el 15 de febrero podrán reanudar actividades los lavautos, sastrerías y zapaterías, industrias creativas y culturales, academias de música, arte y danza, restaurantes, de manera presencia con el uso de mamparas y acrílicos.

El ministro Martínez también anunció que para el 1 de marzo los gimnasios, reanudarán actividades las salas de masajes, estéticas y spa, marinas y pesca deportiva, lotería e hipódromo sin público; mientras que para el 15 de marzo podrán reapertura los casinos y juegos de azar, playas, ríos y balnearios y los cines.

“Quedan sin fechas, y en análisis, las escuelas, colegios, universidades y otras instituciones académicas, las salas de diversión infantil, las canchas deportivas de uso recreativos, congresos presenciales y eventos, bares, cantinas, jardines, discotecas y similares, conciertos ferias, carnavales y procesiones y desfiles”, precisó el ministro.

Finalmente, el ministro Martínez destacó “vivimos el momento más crítico de esta difícil pandemia, necesitamos el apoyo de todos para seguir avanzando en la apertura en la reactivación economía y en la construcción de un mejor Panamá.

En tanto la Ministra de Trabajo y Desarrollo Labora (Mitradel) Doris Zapata indicó que la pandemia de COVID-19 ha obligado a las autoridades a tomar medidas excepcionales con el único objetivo de promover la paz social y proteger los entornos laborales, bajo la premisa que no hay empresas sin trabajadores y no hay trabajadores sin empresas.

“Hemos buscado las alternativas sociales y legales necesarias para salvaguardar a nuestra población, la paz en las calles y la justicia social”, indicó Zapata quien citó el establecimiento de las suspensiones de los contratos de trabajo hasta el 31 de enero de 2021.

El Decreto Ejecutivo No. 231 facilita la hibernación laboral que permite a las empresas reactivarse frente a una recuperación económica, por lo que el Gobierno Nacional ha decidido extender la vigencia de este Decreto Ejecutivo durante el mes de febrero de 2021, para garantizar mediante el Plan Panamá Solidario el apoyo social y económico a los trabajadores con contratos suspendidos durante de las empresas donde laboren adecuándolos al plan de reapertura.

MITRADEL continúa el proceso de consulta a los representantes de empleadores y trabajadores del país, economistas, gremios y asociaciones como actores del sector laboral,

económico y social que permitirán al gobierno llevar a la Asamblea Nacional un proyecto de

ley de recuperación y normalización laboral con una hoja de ruta, generando confianza, seguridad jurídica y protección en los próximos meses.

La ministra Zapata recordó a los empleadores que tengan la posibilidad de aplicar modalidades laborales a distancia, que permitan a los trabajadores cumplir con las actividades inherentes a su empleo y las sanitarias a la vez, entendiendo que sin jornada laboral presencial se podrán aplicar medidas que se acuerden entre las partes como teletrabajo, trabajo a distancia o disponibilidad.

Sobre el proceso de reintegro añadió la ministra que el mismo conlleva la obligación de notificar al MITRADEL la reactivación de los contratos a los trabajadores suspendidos, en la plataforma digital disponible www.mitradel.gob.pa

Reiteró Zapata la necesidad de promover ambientes de diálogo y solidaridad en las relaciones laborales para lograr acuerdos que protejan a las empresas y los puestos de trabajo y en materia de intermediación laboral se comprometió a seguir promoviendo la Empleabilidad Comunitaria a través del Plan Panamá Con Futuro, puesto que la recuperación económica del país se requiere de todos los ciudadanos.

Fuente/Foto: Presidencia de la República de Panamá