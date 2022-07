Panamá avanza hacia una nueva etapa en la Facturación Electrónica

A partir 30 de julio del 2022, todas las empresas o comercios que sean proveedores del Estado deben tener esta tecnología como su sistema de emisión de comprobantes

(13/Jul/2022 – web) Panamá.- Luego de establecer un período de prueba conocido como Plan Piloto, en el que se pudo observar el funcionamiento y los resultados de la facturación electrónica en un grupo selecto de empresas, Panamá dio paso a la adhesión voluntaria de los contribuyentes a este sistema.

Tras este período, se fueron conociendo los primeros obligados a facturar electrónicamente. Según lo comunicó la Dirección General de Ingresos (DGI), ente tributario panameño, deben utilizar facturación electrónica todos los nuevos RUC, independientemente de su nivel de facturación.

La siguiente novedad que se conoció en este sentido fue que, que a partir 30 de julio del 2022, todas las empresas o comercios que sean proveedores del Estado deben tener esta tecnología como su sistema de emisión de comprobantes. Cabe destacar que esta medida tiene algunas excepciones, tal como advierte la institución fiscal en la correspondiente circular.

Y ahora, el 27 de junio de 2022 el Ministerio de Economía y Finanzas emitió el Decreto Ejecutivo No. 25, el cual reglamenta los artículos 11 y 12 de la Ley 76 de 1976, estableciendo el calendario para la implementación del uso de equipos fiscales autorizados y el Sistema de Facturación Electrónica del país.

En este decreto se estipula que todas las personas naturales o jurídicas residentes en Panamá y registradas ante la DGI o no, y que lleven a cabo operaciones comerciales como la transferencia, venta de bienes y/o prestación de servicios, se considerarán obligados a documentar, mediante equipos fiscales o por medio del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá (SFEP).

A su vez, también destaca que, para aquellos contribuyentes personas naturales y jurídicas, indistintamente de la fecha de constitución (en el caso de las segundas), serán obligados a documentar la transferencia, venta de bienes y/o prestación de servicios mediante el SFEP.

Para un cumplimiento óptimo de la normativa la DGI creará una Certificación de Método de Facturación, que incluirá un código QR, para que los contribuyentes coloquen el mismo en un lugar visible de su establecimiento matriz y de todas las sucursales. A través de ese código, se podrá identificar si el contribuyente está emitiendo documentos tributarios bajo la modalidad asignada.

Fecha de implementación de equipos fiscales autorizados o SFEP

A partir del 2 de enero del 2023

• “Las entidades privadas debidamente autorizadas por la Autoridad Marítima de Panamá para que garanticen las normas de construcción, navegación, prevención de la contaminación y de seguridad de las naves mercantes, de transporte de pasajeros, de placer, de investigación científica, trabajo, exploración petrolífera y de perforación de tráfico internacional, estén o no inscritas, en la Marina Mercante de Panamá.

• Las operaciones realizadas por las bolsas de valores y de productos autorizadas para operar en Panamá.

• Los servicios de transporte público de pasajeros internacional por vía terrestre, aérea o marítima, no exceptuados mediante Ley.

• Los servicios de transporte público de pasajeros nacional por vía aérea.

• Los servicios de transporte de carga de derivados del petróleo.

• Los hostales que tengan menos de siete cuartos.

• La actividad de arrendamiento de bienes inmuebles bajo contratos notariados o inscritos en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, realizada por personas naturales o jurídicas que administran sus propios bienes sin la intervención de terceras personas”.

A partir del 1 de febrero de 2023

• “Las operaciones y servicios en general realizados por los bancos y otras instituciones financieras, incluidas las empresas de arrendamiento financiero y los fondos de inversión, así como las actividades realizadas por las instituciones bancarias de crédito, fiduciarias o financieras regidas por leyes especiales, las cooperativas, las instituciones y fondos de ahorros, los fondos de pensión, los fondos de retiro y previsión social y las entidades de ahorro y préstamo.

• Zona Franca del Barú

• Ciudad del Saber.

• Zonas Francas.

• Zona Libre de Petróleo.

• Sede de Empresas Multinacionales (SEM).

• Área Económica Especial Panamá Pacífico (AEEPP).

• Zona Libre de Colón (ZLC)”.

En vista de todas las resoluciones emitidas, el Ing. Rafael Montero, CEO de GuruSoft, compañía especialista en facturación electrónica, expresa que: “como seres humanos es normal tener resistencia al cambio, puesto que supone nuevos hábitos, procesos y actividades a las cuales no estamos acostumbrados, pero todo cambio siempre trae tras de sí mejores oportunidades. En el caso de la facturación electrónica, es una modalidad bastante conveniente para las empresas. Supondrá aprender un nuevo procedimiento, claro que sí, pero mejorará en gran manera los actuales y además permitirá ahorro de costos y espacio físico. No debemos tenerle miedo al cambio, sino a mantenernos en una zona de confort, que finalmente no nos permitirá crecer”.

“La facturación electrónica ha sido una válvula de escape ideal para la salida de procesos engorrosos que significan todas aquellas tareas manuales. El nivel de automatización que aporta es sumamente relevante, más aún si estamos hablando no solo de mejoras a nivel interno, sino de cara al cliente, aquel que desea cada vez más rapidez en el servicio”, concluyó Montero.

Una empresa con trayectoria en Facturación Electrónica

GuruSoft es una empresa con amplia trayectoria en el rubro de software. Cuenta con más de 13 años de experiencia y tiene presencia operativa en Panamá y 8 países más de Latinoamérica, convirtiéndole en un aliado ideal para los negocios. Es también Proveedor de Autorización Calificado (PAC) y cuenta con un equipo de trabajo especializado que está siempre dispuesto a asesorar a aquellos contribuyentes que deseen dar un salto de calidad en sus negocios, a través de la facturación electrónica. Para más información sobre sus soluciones, puedes contactarlos a info.pa@guru-soft.com

Vía Plataforma Marketing