Panamá y Brasil impulsan centro regional para la manufactura de vacunas

Presidentes Mulino y Lula fortalecen cooperación en manufactura de vacunas

• Los mandatarios de Panamá y Brasil acordaron evaluar la creación de infraestructura avanzada para la manufactura de vacunas en territorio panameño.

(09/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el marco de la visita oficial del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para participar en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, los gobiernos de Panamá y Brasil reafirmaron su alianza estratégica para fortalecer la manufactura de vacunas y la innovación tecnológica. Ambos mandatarios destacaron la solidez de las relaciones bilaterales y anunciaron avances significativos en la cooperación científica orientada a la seguridad sanitaria regional.

Colaboración entre CRIVB AIP y Fiocruz

Un hito fundamental en esta relación es el acuerdo suscrito en septiembre de 2025 entre el Centro Regional de Investigación en Vacunas y Biofármacos (CRIVB AIP) de Panamá y la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasil. Esta alianza busca profundizar la investigación en salud pública y consolidar al centro panameño, ubicado en la Ciudad del Saber, como un referente de innovación para Centroamérica y el Caribe.

Los presidentes José Raúl Mulino y Luiz Inácio Lula da Silva encomendaron a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y a Fiocruz realizar un análisis conjunto sobre la factibilidad de establecer en Panamá infraestructura especializada para etapas avanzadas de la manufactura de vacunas. Este proyecto contempla además el intercambio de asesoría técnica y experiencias en plataformas de desarrollo biotecnológico.

Impacto en la salud pública regional

Pedro Burger, coordinador de Cooperación Internacional de Fiocruz, señaló en tercera persona que la comunicación entre ambos presidentes orienta de manera estratégica el crecimiento de la cooperación con el CRIVB AIP y la Senacyt. Según Burger, esta iniciativa no solo se enfoca en el desarrollo de biológicos, sino en una visión integral para el fortalecimiento de la salud pública en la región.

Proyección estratégica de Panamá

El respaldo de los mandatarios posiciona al CRIVB AIP como una plataforma científica con alto potencial para la transferencia tecnológica. La consolidación de este centro permitirá a Panamá integrarse en las cadenas regionales de valor en biotecnología, atrayendo inversión especializada y fomentando la formación de talento profesional.

Además de mejorar la respuesta ante emergencias sanitarias, el proyecto busca que el país se convierta en un nodo logístico y científico para la producción y distribución de insumos médicos críticos en beneficio de la seguridad sanitaria mutua.

