CITES CoP20: Tres países impulsan controles para el comercio internacional de perezosos de dos dedos

Panamá, Costa Rica y Brasil proponen mayor control en el comercio de perezosos de dos dedos

• La Propuesta 11 en Uzbekistán surge para ordenar el comercio de perezosos a nivel global y prevenir que presiones externas afecten las poblaciones silvestres.

(30/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Delegaciones de más de 180 países se encuentran reunidas en Samarcanda, Uzbekistán, participando en la Vigésima Reunión de la Conferencia de las Partes (CoP20) de la Convención CITES, un foro global dedicado a analizar y establecer normativas vinculadas al comercio internacional de especies de fauna y flora. En este contexto, Panamá, Costa Rica y Brasil han presentado de manera conjunta una iniciativa clave para el control del comercio internacional de perezosos.

Propuesta 11: Regulación para el Perezoso de Dos Dedos

La propuesta, identificada como Propuesta 11, está enfocada en la inclusión de las dos especies de perezosos de dos dedos (Choloepus didactylus y Choloepus hoffmanni) en el Apéndice II de CITES. La principal finalidad es la de establecer controles rigurosos para la exportación de especímenes, partes, productos, subproductos y derivados de estos animales.

La necesidad de esta medida surge ante el incremento en la extracción y la demanda internacional de Choloepus didactylus. A pesar de que esta especie no se distribuye en Panamá, su gran similitud física con Choloepus hoffmanni —el perezoso de dos dedos presente en el territorio panameño— podría generar riesgos significativos asociados a transacciones no autorizadas o al desvío de ejemplares panameños hacia el mercado ilegal. Por esta razón de prevención, los tres países consideran crucial incluir a ambas especies dentro de la propuesta.

Esfuerzos de Conservación Coordinados

En el marco de la CoP20, se llevó a cabo un evento paralelo que contó con el apoyo técnico de organizaciones internacionales. Durante este espacio, se explicó en detalle la situación actual de las especies y se invitó a los países participantes a revisar minuciosamente los alcances de la propuesta, cuya discusión y votación formal está programada para la próxima semana.

Erick Núñez, jefe nacional de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) de Panamá, resaltó la importancia de la acción coordinada. Según Núñez, “La protección de los perezosos de dos dedos requiere atención coordinada entre los países que comparten su distribución. La incorporación de estas especies al Apéndice II permitirá aplicar controles que ordenen el comercio internacional y contribuyan a evitar presiones que puedan afectar sus poblaciones”.

Panamá reafirma su participación activa en los procesos multilaterales orientados a la conservación de especies silvestres y al control estricto del comercio internacional que pueda afectarlas.