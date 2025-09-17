Panamá y Brasil firman acuerdo para impulsar la innovación en vacunas y biofármacos

Alianza estratégica entre Crivb AIP y Fiocruz busca fortalecer la soberanía sanitaria regional

• Este acuerdo, busca satisfacer las necesidades de salud pública, fortalecer las capacidades locales y asegurar una respuesta rápida a futuros desafíos epidemiológicos.

(17/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos (Crivb AIP) y la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasil, a través de su Instituto de Tecnología en Inmunobiológicos (Bio-Manguinhos), han formalizado un acuerdo de entendimiento clave para fortalecer la capacidad regional en la investigación, desarrollo y eventual producción de vacunas y biofármacos.

La firma del acuerdo se llevó a cabo durante la inauguración de la sede del Crivb AIP en Ciudad del Saber y representa el resultado de las negociaciones bilaterales entre el presidente panameño, José Raúl Mulino, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmando así el compromiso de ambos países con la cooperación en biotecnología y salud. La ceremonia contó con la presencia del Dr. Ricardo de Godoi (Fiocruz), la Dra. Paulina Franceschi (Crivb AIP), el Sr. Juan Carlos Orillac (ministro de la Presidencia), el Dr. Eduardo Ortega Barría (Senacyt) y Akira Homma (exdirector de Biomanguinhos).

Un acuerdo para la soberanía sanitaria

El memorando establece un marco de colaboración que tiene como objetivo principal expandir la capacidad regional de producción de productos biofarmacéuticos y vacunas para cubrir las necesidades de salud pública tanto de Panamá como de otros países de la región. Bio-Manguinhos, con cinco décadas de trayectoria y un rol de liderazgo en salud pública regional, aportará su amplio conocimiento en innovación y la producción de vacunas precalificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por su parte, el Crivb AIP se proyecta como un centro estratégico en Centroamérica y el Caribe, con la misión de brindar una respuesta rápida y eficaz a patógenos que tengan potencial epidémico. La cooperación con Fiocruz permitirá al centro acelerar el escalamiento de los procesos de investigación, integrar tecnologías de última generación y formar capital humano altamente especializado, consolidando la posición de Panamá como un nodo regional de innovación en salud.

Ámbitos de cooperación y beneficios esperados

El acuerdo alcanzado contempla varios puntos de colaboración, entre los que se destacan los proyectos de investigación y desarrollo conjuntos, así como actividades de formación académica y técnica. También se fomentará el intercambio de estudiantes, investigadores y expertos para fortalecer las capacidades de producción y manufactura de vacunas y otros productos biofarmacéuticos. La transferencia efectiva de conocimientos, experiencias y documentación es un componente fundamental de la alianza.

Gracias a la ubicación estratégica de Panamá y su sólida infraestructura logística, se espera que el Crivb AIP se convierta en una pieza fundamental para la distribución ágil y equitativa de vacunas en América Latina. El acuerdo con Fiocruz es un paso decisivo hacia la construcción de una soberanía sanitaria regional, con un modelo de desarrollo que se apoya en la innovación, el conocimiento y la cooperación internacional.

En la foto: De izq. a der: Dr. Ricardo de Godoi (Fiocruz), Dra. Paulina Franceschi (Crivb AIP), Sr. Juan Carlos Orillac (ministro de la presidencia), Dr. Eduardo Ortega Barría (Senacyt) y Akira Homma (exdirector y asesor Biomanguinhos).