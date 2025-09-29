El Panama Business & Investor’s Day inicia para potenciar negocios tras ingreso a MERCOSUR

Ministros de Panamá y Embajador de Brasil inauguran el Panama Business & Investor’s Day 2025

• Hoy lunes arranca el Panama Business & Investor’s Day 2025 , marcando un hito en la agenda empresarial panameña al ser el primer encuentro de alto nivel enfocado en las dinámicas de inversión que surgen con el país como nuevo miembro del MERCOSUR.

(29/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Cámara de Comercio e Industrias Brasil-Panamá llevó a cabo hoy la inauguración del Panama Business & Investor’s Day 2025 en el Gran Salón del Hotel Renaissance. Este evento se posiciona como el primer gran encuentro empresarial de carácter internacional que se celebra en el país tras la incorporación oficial de Panamá al bloque económico del MERCOSUR, un hecho que promete transformar el panorama de negocios e inversiones en la región.

El Panama Business & Investor’s Day fue concebido para marcar un hito en la estrategia económica panameña, concentrando a líderes y figuras clave del sector público y privado con el objetivo de explorar y materializar nuevas oportunidades de comercio y capital.

Liderazgo y Autoridades Presentes en la Apertura

La jornada inaugural contó con la participación especial de destacadas figuras del ámbito político y diplomático, lo que subraya la relevancia institucional del encuentro para ambos países y la región.

Entre los asistentes confirmados en la ceremonia de apertura, se encontraron:

Su Excelencia, Felipe Chapman: Ministro de Economía y Finanzas de Panamá, cuya presencia destaca la importancia de la inversión y la estabilidad macroeconómica en la nueva era MERCOSUR.

Su Excelencia, Julio Moltó: Ministro de Comercio e Industrias de Panamá, enfatizando el enfoque en la promoción comercial y las alianzas industriales.

Su Excelencia, João Mendes Pereira: Embajador de Brasil en Panamá, fortaleciendo el vínculo bilateral que impulsó la creación de este foro.

La bienvenida oficial estuvo a cargo de la Honorable Sra. Janaina Tobia Quisinski, Presidenta de la Cámara de Comercio e Industrias Brasil-Panamá, quien ofreció las palabras de apertura para el importante foro.

Detalles del Evento y Agenda

El encuentro se desarrolla a partir de las 8:30 a.m. en las instalaciones del Hotel Renaissance. La agenda completa, que incluye paneles y sesiones de networking, está disponible para consulta en el sitio web de la organización. La organización del Panama Business & Investor’s Day enfatizó la necesidad de confirmación previa para garantizar un acceso ágil y organizado a todos los participantes al recinto.