Panamá celebra 30 años de hitos legislativos en materia de libre competencia

Acodeco destaca el impacto de tres décadas de libre competencia en el mercado panameño

• La Acodeco reporta investigaciones activas contra prácticas monopolísticas y destaca procesos judiciales clave en sectores sensibles como el arroz y servicios financieros.

(01/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Panamá conmemoró este 1 de febrero el Día Nacional de la Libre competencia, una fecha establecida por el Decreto Ejecutivo n.º 2 de 2011 que este año adquiere una relevancia histórica. La efeméride marca el 30.º aniversario de la normativa de competencia en el país, originada con la Ley 29 de 1996 y posteriormente robustecida por la Ley 45 de 2007. Estas tres décadas de regulación han sido fundamentales para estructurar mercados más eficientes y transparentes, impactando positivamente en el desarrollo económico nacional.

Balance de gestión y promoción de mercados justos

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), bajo la administración de Ramón Abadi Balid, ha subrayado que la defensa de la competencia es un motor para que los consumidores accedan a mejores precios y mayor diversidad de opciones. Como parte de su labor proactiva, desde julio de 2024 la institución ha emitido 16 abogacías de la competencia, herramientas técnicas enfocadas principalmente en procesos de licitación pública para asegurar que el Estado promueva la libre concurrencia.

En el ámbito de la fiscalización, la Dirección de Libre Competencia mantiene un ritmo constante de supervisión. Actualmente se encuentran abiertas 16 investigaciones administrativas de un total de 19 iniciadas en el último periodo, centradas en detectar y sancionar posibles prácticas monopolísticas, tanto absolutas como relativas, que amenacen la estabilidad del mercado y el bolsillo del ciudadano.

Casos emblemáticos y educación al consumidor

La institución participa activamente en procesos judiciales de alto impacto, como el caso relacionado con el mercado del arroz. En este proceso se investiga a 12 molinos y su asociación por presuntas prácticas monopolísticas absolutas, un tema prioritario dado que se trata de un producto esencial de la canasta básica.

Asimismo, destaca el cierre del proceso contra los agentes económicos VISA y MASTERCARD en diciembre de 2025. Tras una transacción judicial aprobada por el Juzgado Octavo de Circuito Civil, se puso fin a una investigación por posible práctica monopolística relativa. Este acuerdo no solo soluciona el conflicto legal, sino que impulsa la creación de un programa nacional de educación financiera. Con estas acciones, la Acodeco reafirma que la libre competencia es una herramienta indispensable para garantizar que el crecimiento de Panamá sea sostenible y equitativo.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: