Panamá celebra las Fiestas Patrias 2025: Sertv anuncia cobertura en vivo desde el 3 de noviembre

Sertv presenta cobertura especial para las Fiestas Patrias 2025

• Sertv conmemora el orgullo nacional con una programación especial en honor a las Fiestas Patrias 2025, ofreciendo la transmisión en directo de todos los actos y desfiles protocolares desde el 3 de noviembre.

(03/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En noviembre, la República de Panamá se llena de orgullo patrio y Sertv ha preparado una programación especial para honrar a la nación, garantizando la transmisión en directo de los principales actos conmemorativos de las Fiestas Patrias 2025.

La cobertura en vivo abarcará los tres días centrales de celebración, permitiendo a la audiencia disfrutar de los actos protocolares y desfiles desde distintos puntos del país.

Transmisión Detallada de los Actos

⇒ Lunes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia

• La transmisión en directo comenzará a las 5:00 a.m. con las tradicionales dianas. Posteriormente, Sertv cubrirá la izada del Pabellón Nacional y los actos protocolares del Te Deum.

• A partir de las 9:30 a.m., el enfoque de la señal se centrará en los desfiles patrios que recorrerán las dos rutas designadas en la capital: Vía España y Presidencia.

⇒ Martes 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios

• La programación en vivo continuará el Día de los Símbolos Patrios, iniciando la transmisión a las 8:00 a.m., con los actos correspondientes a la fecha.

⇒ Miércoles 5 de noviembre: Homenaje a Colón

• Finalmente, la señal de Sertv se trasladará a la provincia de Colón para cubrir los actos y desfiles conmemorativos desde esa importante provincia, cerrando el ciclo de celebraciones.

La audiencia podrá deleitarse con los desfiles patrios y la programación especial a través de las pantallas de Sertv y sus plataformas digitales, bajo la cuenta @SertvPanamá.