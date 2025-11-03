Panamá celebra las Fiestas Patrias 2025: Sertv anuncia cobertura en vivo desde el 3 de noviembre

Panamá celebra las Fiestas Patrias 2025: Sertv anuncia cobertura en vivo desde el 3 de noviembre
Panamá celebra las Fiestas Patrias 2025: Sertv anuncia cobertura en vivo desde el 3 de noviembreSertv

La cobertura en vivo iniciará con las dianas y el Te Deum por la Separación de Panamá de Colombia y continuará con la celebración del Día de los Símbolos Patrios y los actos en la provincia de Colón.

Sertv presenta cobertura especial para las Fiestas Patrias 2025

• Sertv conmemora el orgullo nacional con una programación especial en honor a las Fiestas Patrias 2025, ofreciendo la transmisión en directo de todos los actos y desfiles protocolares desde el 3 de noviembre.

(03/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En noviembre, la República de Panamá se llena de orgullo patrio y Sertv ha preparado una programación especial para honrar a la nación, garantizando la transmisión en directo de los principales actos conmemorativos de las Fiestas Patrias 2025.

La cobertura en vivo abarcará los tres días centrales de celebración, permitiendo a la audiencia disfrutar de los actos protocolares y desfiles desde distintos puntos del país.

Transmisión Detallada de los Actos

Lunes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia

• La transmisión en directo comenzará a las 5:00 a.m. con las tradicionales dianas. Posteriormente, Sertv cubrirá la izada del Pabellón Nacional y los actos protocolares del Te Deum.

• A partir de las 9:30 a.m., el enfoque de la señal se centrará en los desfiles patrios que recorrerán las dos rutas designadas en la capital: Vía España y Presidencia.

 Martes 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios

• La programación en vivo continuará el Día de los Símbolos Patrios, iniciando la transmisión a las 8:00 a.m., con los actos correspondientes a la fecha.

 Miércoles 5 de noviembre: Homenaje a Colón

• Finalmente, la señal de Sertv se trasladará a la provincia de Colón para cubrir los actos y desfiles conmemorativos desde esa importante provincia, cerrando el ciclo de celebraciones.

La audiencia podrá deleitarse con los desfiles patrios y la programación especial a través de las pantallas de Sertv y sus plataformas digitales, bajo la cuenta @SertvPanamá.

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb