Panamá y Chile firman convenio para impulsar el desarrollo de la Inteligencia Artificial

Senacyt y MinCiencia establecen convenio de cooperación en Inteligencia Artificial

• Mediante la firma de un convenio de cooperación y la integración al proyecto LatamGPT, Panamá busca co-crear soluciones tecnológicas con identidad regional.

(03/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) de Panamá y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCiencia) de Chile suscribieron este 3 de febrero de 2026 un convenio de cooperación institucional. El acuerdo tiene como objetivo principal aunar esfuerzos para el desarrollo de actividades conjuntas en el campo de la Inteligencia Artificial (IA), promoviendo la creación de capacidades tecnológicas propias en la región.

Integración de Panamá al proyecto LatamGPT

En el marco de esta alianza, se suscribió la Declaración Conjunta para la Integración de Entidades y Universidades de Panamá al Proyecto LatamGPT. Esta iniciativa, originada en Chile, representa el primer modelo de lenguaje colaborativo de América Latina y el Caribe. A diferencia de modelos globales, LatamGPT está enfocado en el lenguaje latinoamericano y sus realidades culturales, sociales y económicas, proporcionando información representativa de los contextos locales. Entre los participantes locales destacan la AIG, la Universidad de Panamá, la UTP, la USMA, la Universidad Latina, Udelas, Unachi y OTEIMA.

Hacia la soberanía tecnológica regional

El Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt, destacó en tercera persona que la integración a LatamGPT simboliza un cambio de paradigma para el país, permitiendo pasar de ser meros usuarios de tecnologías externas a ser co-creadores con identidad regional. Por su parte, el ministro chileno Aldo Salvador Valle Acevedo resaltó que Panamá se suma a una comunidad que ya integra a Brasil, República Dominicana, Perú y Costa Rica, fortaleciendo la soberanía tecnológica y la autonomía estratégica de la región frente a las tecnologías que transforman el mundo actual.

Áreas prioritarias de colaboración

El convenio contempla el desarrollo de proyectos de investigación relacionados con modelos de lenguaje y el fomento de infraestructuras de computación de alto desempeño. Las autoridades subrayaron que la Inteligencia Artificial se aplicará para impulsar soluciones en sectores críticos como la educación, la salud, la administración pública y el desarrollo social. Con esta firma simultánea entre ambos países, se establece un marco sólido para el entrenamiento de modelos de IA que respondan directamente a los desafíos específicos de las sociedades latinoamericanas.

