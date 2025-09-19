Interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia avanza con respaldo ministerial y técnico

Panamá y Colombia reafirman compromiso con la interconexión eléctrica binacional

El encuentro, que incluyó a ministros y expertos, abordó los aspectos técnicos y regulatorios, reafirmando el proyecto como una prioridad binacional para ambos países.

(19/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con la participación de ministros, autoridades regulatorias y organismos multilaterales, Panamá y Colombia celebraron una reunión de actualización sobre la interconexión eléctrica binacional. El encuentro, realizado en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, se centró en los avances, desafíos y perspectivas del proyecto.

El ministro de la Presidencia de Panamá, Juan Carlos Orillac, reiteró el firme compromiso de su país con la iniciativa, destacándola como un esfuerzo económico y técnico significativo. «Sabemos que representa un esfuerzo económico y técnico de gran magnitud, con una inversión importante que dará a nuestros países seguridad energética, estabilidad en el suministro y nuevas oportunidades de competitividad regional», manifestó Orillac.

Avances y Perspectiva a Largo Plazo

Por su parte, el secretario nacional de Energía de Panamá, Rodrigo Rodríguez, enfatizó que esta administración ha logrado avances concretos en un proyecto que se ha discutido por más de 20 años, gracias al trabajo conjunto de ambos países.

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, complementó esta visión, señalando que el proyecto va más allá de lo energético, al representar una oportunidad de integración regional, desarrollo social y seguridad para las poblaciones de ambos países. Los viceministros de Ambiente de Panamá y Colombia, Oscar Vallarino e Irene Vélez, respectivamente, también intervinieron para resaltar la importancia de la sostenibilidad y la protección ambiental en la ejecución del proyecto.

Marco Regulatorio y Próximos Pasos

La agenda incluyó presentaciones técnicas de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), además de una exposición detallada sobre el estado actual del proyecto, a cargo de Jorge Jaramillo, gerente general de la Interconexión Colombia–Panamá (ICP).

Durante el diálogo sobre asuntos regulatorios, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) de Panamá y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) de Colombia intercambiaron criterios para asegurar la viabilidad técnica y económica del proyecto.

Panamá refuerza su posición en la transición energética regional – https://www.panama24horas.com.pa/ambiente/panama-refuerza-su-posicion-en-la-transicion-energetica-regional

El ministro de Energía de Colombia clausuró el encuentro destacando el proyecto como un paso esencial para la consolidación de un mercado eléctrico regional. «Con la voluntad política que ambos países mantenemos, este gran proyecto esperamos se lleve a cabo antes de que termine la gestión del presidente Gustavo Petro. La interconexión es una decisión binacional; avanzar con reciprocidad, transparencia y un mecanismo de seguimiento conjunto es el objetivo», concluyó. La próxima reunión para dar seguimiento al tema está programada para octubre de este año.