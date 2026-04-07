Panamá destaca en la primera Conferencia Internacional de Magia y Matemáticas

La Dra. Jeanette Shakalli participó como expositora invitada en un encuentro exclusivo que reunió a especialistas de todo el mundo en la Universidad de Maryland.
Jeanette Shakalli representa a Panamá en evento mundial de magia y matemáticas
• Fundapromat presentó sus estrategias educativas basadas en el ilusionismo para fomentar la curiosidad y el aprendizaje de las ciencias exactas en la población panameña.
Intersección entre el ilusionismo y la ciencia
Esta conferencia exclusiva fue diseñada para reunir a magos con formación científica y matemáticos interesados en el arte del ilusionismo. El objetivo principal fue explorar los puntos de convergencia entre ambos campos, permitiendo que especialistas en divulgación y matemática recreativa compartieran sus metodologías durante una semana de intercambio profesional.
En este marco, la Dra. Jeanette Shakalli, quien se desempeña como Directora Ejecutiva de la Fundación Panameña para la Promoción de las Matemáticas (FUNDAPROMAT), dictó la ponencia titulada “Por Qué Utilizar la Magia en la Divulgación Matemática”. Según explicó la experta, el uso de trucos de magia en conferencias magistrales y talleres permite capturar la atención de estudiantes, docentes y padres de familia, incentivando la interacción a través de conceptos matemáticos aplicados.
Participación panameña en el panel de expertos
Además de su exposición individual, la Dra. Shakalli integró el panel sobre “Divulgación Matemática”, compartiendo espacio con destacados especialistas como Tiago Hirth de Portugal, Jason Latimer de los Estados Unidos, Sergio Belmonte de España, AnnMarie Thomas de los Estados Unidos y Lucía López de Medrano de México.
La matemática panameña subrayó que estas herramientas pedagógicas son fundamentales para fomentar la curiosidad en audiencias de todas las edades. Para consultas adicionales sobre estas iniciativas, la fundación mantiene habilitado el contacto vía WhatsApp al número 6990-1458.
Colaboración y presencia internacional
El evento contó con la presencia de figuras de renombre mundial en el ámbito de la magia, tales como Tom Stone, John Bannon, Michael Weber, Luis Otero y Ondrej Psenicka, entre otros representantes de países como Japón, Francia, Suiza e Inglaterra.
La participación de Panamá en esta iniciativa fue posible gracias a la gestión de los organizadores Doron Levy, Matt Baker y Arthur Benjamin. Se espera que esta colaboración internacional sea el punto de partida para nuevas oportunidades de cooperación que fortalezcan la enseñanza de las ciencias exactas mediante métodos innovadores y recreativos.
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