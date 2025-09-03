Expertos de 17 países se reúnen en Panamá para el Congreso Internacional de Energía Eléctrica

Ciudad de Panamá acogerá a 150 especialistas en energía eléctrica en un congreso mundial

Expertos, académicos y profesionales de 17 países se darán cita en Panamá del 16 al 19 de septiembre para analizar las tendencias y desafíos de la transformación energética global.

El evento, organizado por IEEE PES, abordará temas clave como redes inteligentes, energías renovables y la descarbonización del sector eléctrico, consolidando a Panamá como líder regional en ciencia y tecnología.

(03/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Ciudad de Panamá se posiciona como el punto de encuentro internacional para el sector energético al albergar el Congreso IEEE PES ISGT Latinoamérica 2025, un evento de gran relevancia para la innovación y la transformación en el sector de la energía eléctrica. Este encuentro, que tendrá lugar del 16 al 19 de septiembre, reunirá a más de 150 especialistas provenientes de los cinco continentes en el Hotel Marriott Panamá, Albrook.

Bajo el lema “Redefiniendo la energía: Inteligente, renovable y conectada”, el congreso es organizado por la Sociedad de Potencia y Energía del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE PES). El objetivo es que expertos, investigadores y profesionales del sector analicen la evolución del sistema eléctrico mundial y las tecnologías emergentes, como las redes inteligentes, el almacenamiento de energía, la digitalización y la integración de fuentes renovables.

El Ing. Julio García, quien preside el Comité Organizador y el Capítulo IEEE-PES de la Sección Panamá, informó que el evento contará con 60 conferencistas internacionales de 17 países, incluyendo Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Noruega, Perú, Puerto Rico, Reino Unido, Uruguay y Panamá. El ingeniero García señaló que la industria energética se encuentra en una fase de transformación hacia una infraestructura más inteligente y sostenible, por lo que el congreso abordará los principales desafíos del sector, incluyendo la regulación, la eficiencia energética y la transición hacia energías limpias.

El programa de conferencias cubrirá una amplia gama de temas de alto impacto, como la instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos, las oportunidades de América Latina en almacenamiento energético y movilidad sostenible, la descarbonización de las redes eléctricas y la innovación en la distribución y transmisión de energía. El congreso también busca fortalecer la colaboración entre gobiernos, sector privado, instituciones académicas y organismos multilaterales para impulsar un desarrollo energético sostenible.

El Dr. Ernesto Ibarra, presidente de IEEE-Panamá, destacó que la realización de este congreso reafirma el liderazgo del país como un hub estratégico para eventos científicos y tecnológicos. Según el Dr. Ibarra, esta iniciativa no solo consolida el posicionamiento de Panamá a nivel internacional, sino que también impulsa un turismo de alto valor, generando beneficios para diversos sectores de la economía local. El esfuerzo por atraer congresos de alto nivel ha sido exitoso y posiciona a Panamá como un referente regional en ciencia y tecnología aplicada al sector energético.