Expertos internacionales se darán cita en Panamá para debatir sobre tributación digital y finanzas globales

Panamá, sede del congreso de tributación internacional más influyente de la región

Panamá se consolida como epicentro de la tributación internacional

(12/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.-Panamá será la sede del II Congreso de Tributación Internacional, un evento que se ha posicionado como el más relevante del año en América Latina en materia fiscal. Durante dos jornadas, el encuentro congregará a destacados expertos, académicos y autoridades, como el IRS de EE. UU. y la Autoridad Monetaria de Bermudas, para analizar los desafíos más urgentes y las nuevas tendencias que están redefiniendo la política tributaria en un entorno marcado por la fragmentación geopolítica y la evolución de la economía digital.

El congreso contará con la participación de figuras de talla internacional, entre las que destaca Pascal Saint-Amans, exdirector del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE. Su conferencia, «El Rol Evolutivo de la Cooperación Fiscal Internacional en un Mundo Fragmentado», examinará los retos de construir consensos globales frente a políticas nacionalistas y proteccionistas. Asimismo, abordará la transición del sistema tributario internacional impulsada por iniciativas multilaterales como el Proyecto BEPS, FATCA y CRS, y el impacto de leyes domésticas como el OBBB de Estados Unidos.

Economía digital y futuro fiscal de Panamá

La agenda del evento incluye la ponencia de Raj Mukherjee, exjefe de la Oficina de Activos Digitales del IRS, quien disertará sobre la integridad institucional en la era de los criptoactivos y las finanzas digitales. Su presentación se centrará en cómo los Estados pueden garantizar la confianza y la eficacia fiscal en un entorno descentralizado, analizando el impacto del GENIUS Act y las recientes reformas legales sobre criptoactivos en Estados Unidos.

Por otro lado, Ubaldo González, especialista fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), abordará el futuro fiscal del país en su conferencia «Panamá en la Fiscalidad Global: ¿Qué dirección tomar?». González expondrá que Panamá se encuentra en una encrucijada histórica para modernizar su sistema tributario y consolidarse como un país capaz de atraer inversión extranjera. Según el especialista, la reciente salida de las listas negras europeas representa una oportunidad estratégica para reafirmar a Panamá como un hub de inversión clave en América Latina. Esta visión cobra especial relevancia en un contexto donde el BID respalda activamente la solicitud de ingreso de Panamá a la OCDE.

Temas clave y agenda del evento

El congreso profundizará en una variedad de temas esenciales para el panorama fiscal actual. Se discutirán los retos operativos y regulatorios de los intermediarios calificados y no calificados en América Latina, así como la planificación patrimonial global, incluyendo la movilidad internacional y el reporte de activos. También se analizarán las realidades del cumplimiento en el intercambio de información (CRS y FATCA), las tendencias de fiscalización y los nuevos marcos como CARF.

Además, la agenda abordará el impacto de las políticas fiscales en la inversión, los desafíos de las cadenas de valor digitales e intangibles, los precios de transferencia y la reestructuración empresarial. Finalmente, se tratarán temas como la resiliencia de los Pilares I y II de la OCDE frente a reformas unilaterales, los conflictos de fuente de renta en la era digital y las tendencias en la resolución de controversias internacionales, así como las nuevas capacidades que requieren las administraciones tributarias para supervisar el ecosistema digital.

Inversión extranjera: Claves para el crecimiento económico de Panamá

La presencia de representantes del Internal Revenue Service (IRS) de Estados Unidos y de la innovadora Autoridad Monetaria de Bermudas, reconocida por su liderazgo en la regulación de criptoactivos, convierte este evento en un referente indispensable. El II Congreso de Tributación Internacional se consolida como un espacio de debate fundamental, que posiciona a Panamá como un centro de convergencia global para la discusión de soluciones que equilibren la equidad, la soberanía fiscal y la competitividad en un mundo en constante transformación.