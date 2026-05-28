Panamá consolida alianza interinstitucional para asegurar la distribución de ayuda humanitaria

Cinco instituciones gubernamentales y el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria suscribieron un acuerdo de cooperación para optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias.
Firmantes suscriben convenio estratégico para agilizar la movilización de ayuda humanitaria en la región
• La alianza estratégica establece lineamientos coordinados que garantizan un desplazamiento seguro, oportuno y neutral de los suministros e insumos médicos hacia zonas afectadas por crisis.
(28/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional en materia de carga humanitaria fue firmado por representantes de cinco instituciones gubernamentales y el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH), adscrito al Ministerio de Gobierno (Mingob), con el propósito firme de optimizar los procesos de envío de asistencia. A través de este documento legal se busca garantizar la movilización eficiente de ayuda humanitaria mediante un desplazamiento efectivo, oportuno, neutral y confiable de todos los insumos y suministros a nivel local e internacional.
El convenio une los esfuerzos operativos del Ministerio de Salud, la Autoridad Nacional de Aduanas, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, la Autoridad de Aeronáutica Civil y el CLRAH. Con esta integración de funciones, las entidades consolidan una estructura de trabajo coordinada para mejorar los tiempos de respuesta y elevar los estándares de seguridad en los servicios de asistencia dirigidos a la región latinoamericana.
Coordinación e instrumentos de respuesta rápida
El viceministro de Gobierno, Juan Francisco Borrell, destacó en tercera persona que este consenso deja un legado institucional importante para el país, debido a que facilitará las labores conjuntas en la distribución de mercancías, suministros e insumos médicos. El funcionario explicó que el manejo de cargamentos de emergencia requiere la sincronización precisa de varias entidades públicas, por lo que el acuerdo permitirá confeccionar un manual de procedimientos estandarizado para conocer con exactitud cómo actuar frente a un desastre o situación de emergencia.
Por su parte, la directora ejecutiva del CLRAH, Holda Álvarez de Marré, manifestó en tercera persona su satisfacción por la culminación de este acuerdo entre los organismos estatales que resultan clave en el flujo logístico de los recursos de asistencia. La directora indicó que esta alianza robustece de manera directa el corredor humanitario que conecta a la República de Panamá con las naciones vecinas que enfrentan crisis o necesidades extremas, permitiendo agilizar el traslado de los contenedores en un menor tiempo.
Alineación sectorial y fortalecimiento del Hub
El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, aseguró en tercera persona que el instrumento legal ayudará a mantener una comunicación y coordinación permanentes entre todos los involucrados para atender de manera más efectiva las emergencias sanitarias y de salud pública. Asimismo, el subdirector general logístico de la Autoridad Nacional de Aduanas, Reynaldo Javier Bello, manifestó en tercera persona que las dependencias gubernamentales estarán mejor alineadas para emitir respuestas rápidas y efectivas, resolviendo la falta de claridad que existía anteriormente en torno al concepto operativo del Hub Logístico Humanitario.
En el acto protocolar de la firma también estuvieron presentes el viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang; el director general del Sistema Nacional de Protección Civil, Omar Smith Gallardo; y diversos delegados de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Por parte del Ministerio de Gobierno participaron el secretario general, Eduardo Mitre; la asesora del Despacho Superior, Idania Perigault; y la subdirectora de Planificación, Adriana Alemán.
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