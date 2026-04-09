Panama Convention Center destaca entre los 100 mejores recintos del mundo para 2026

Tras recibir a más de 149,000 visitantes en 2025, el Panama Convention Center consolida su liderazgo como hub de eventos internacionales en América Latina.
El Panama Convention Center se posiciona como el séptimo mejor de Latinoamérica
• El medio internacional Travel And Tour World ubicó al recinto panameño en el séptimo lugar de la región y dentro del top 100 global para el año 2026.
(09/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Panama Convention Center (PCC) ha logrado posicionarse dentro del ranking de los 100 mejores centros de convenciones del mundo para el año 2026, de acuerdo con el más reciente informe global de Travel and Tour World (TTW). Este medio internacional, especializado en la industria de viajes y turismo, ubica al recinto panameño como el séptimo mejor de Latinoamérica, compartiendo distinción con infraestructuras de países como México, Brasil, Argentina y Colombia.
Este reconocimiento internacional surge tras un año de alta actividad operativa. Durante 2025, el recinto registró un total de 149,433 visitantes distribuidos en 76 eventos, de los cuales 58 fueron de carácter nacional y 18 internacionales, evidenciando la confianza de los organizadores globales en la capacidad logística del país.
Estrategia de conectividad e infraestructura
La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De Leon, afirma que este logro reafirma la consolidación del país como el hub de congresos y convenciones de la región. De Leon sostiene que la apuesta nacional se fundamenta en la conectividad, una infraestructura de primer nivel y una oferta turística diversa que transforma cada evento en desarrollo económico.
Por su parte, Javier Araque, Gerente Senior de Ventas del Panama Convention Center, explica que Panamá reúne las condiciones exigidas por la industria, incluyendo seguridad, accesibilidad y hospitalidad. Araque indica que desde el PCC se responde al esfuerzo país por ofrecer estándares de clase mundial y una experiencia integral que genera un impacto directo en diversos sectores económicos.
Impacto y calendario de eventos internacionales
El desempeño del centro de convenciones ha sido notable a inicios de 2026, destacando como sede del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por la CAF, el cual congregó a más de 7 mil personas.
Para el resto del año, el Panama Convention Center tiene programada una agenda de eventos de alto perfil que incluye:
Estas plataformas internacionales no solo impulsan la visibilidad de Panamá, sino que refuerzan su competitividad en la industria global de reuniones. El crecimiento del sector es el resultado de un ecosistema que integra al sector público, privado y la oferta turística para atraer eventos que posicionen al país frente a los principales referentes de la región.
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