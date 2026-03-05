Panamá se prepara para el Global Big Day 2026 y busca superar su récord de especies

MiAMBIENTE y organizaciones científicas convocan a la ciudadanía al Global Big Day 2026

• Con el respaldo de Audubon y ANCON, el Ministerio de Ambiente invita a la población a sumarse al Global Big Day 2026, evento que el año pasado posicionó al país como líder regional con 771 especies registradas.

(05/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Panamá se prepara para consolidar su liderazgo ambiental el próximo 9 de mayo de 2026 con su participación en el Global Big Day 2026. Esta iniciativa, liderada a nivel global por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, consiste en un conteo masivo de aves durante un periodo de 24 horas, con el fin de generar datos abiertos que contribuyan a la protección de las especies y sus ecosistemas. La jornada de este año cobra especial relevancia al coincidir con el Día Mundial de las Aves Migratorias, resaltando el papel estratégico del istmo en las rutas migratorias del continente.

Tras el éxito obtenido en 2025, donde el país registró 771 especies y alcanzó la mayor cantidad de listas ingresadas en la plataforma eBird a nivel mundial, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, instó a los ciudadanos a superar estas cifras. Navarro destacó que el Global Big Day 2026 es una plataforma para mostrar la biodiversidad nacional y fortalecer la unión ciudadana. MiAMBIENTE brindará acompañamiento técnico a través de sus direcciones regionales a centros educativos, organizaciones de base comunitaria y grupos ambientales que deseen participar en las áreas protegidas o desde sus comunidades.

Ciencia ciudadana y conservación de hábitats

Por su parte, Jan Axel Cubilla, presidente de la Sociedad Audubon Panamá, subrayó que el evento impulsa el turismo local y el conocimiento científico. Según Cubilla, el objetivo primordial es movilizar a la población hacia los sitios más apartados del país para documentar la riqueza alada de Panamá. En sintonía, Adrián Benedetti, director ejecutivo de ANCON, enfatizó que la conservación de manglares y humedales es vital, ya que estos ecosistemas funcionan como refugios críticos para las aves en tránsito, garantizando la resiliencia de las costas panameñas.

Impulso al ecoturismo y herramientas digitales

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), representada por el subadministrador Jorge Correa, señaló que el Global Big Day 2026 se alinea con la estrategia de promoción del turismo interno y el ecoturismo internacional. La institución pondrá a disposición sus centros de visitantes para capacitaciones, buscando generar un impacto económico positivo en las zonas rurales.

Para participar, los observadores utilizarán herramientas digitales como eBird y Merlin Bird ID, que facilitan la identificación y el registro de especies por canto o plumaje. Los interesados en formar parte de esta jornada nacional pueden inscribirse previamente a través del portal oficial del evento. Los resultados finales de la competencia internacional se darán a conocer 72 horas después de finalizada la actividad.

Visite la página web: https://globalbigdaypanama.com/

