Panamá crea el Refugio de Vida Silvestre Saboga para proteger 82.981 km² de biodiversidad marina

El Refugio de Vida Silvestre Saboga amplía las áreas marinas protegidas de Panamá a más del 54%

• El Refugio de Vida Silvestre Saboga ha despertado el interés de conservación en la comunidad local y fomenta el ecoturismo sostenible, mientras protege una rica biodiversidad marina y terrestre en el Golfo de Panamá.

(28/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá Este, Panamá.- El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) anunció la creación definitiva del Refugio de Vida Silvestre Saboga mediante la Resolución N.° DM-0387-2025 del 22 de septiembre de 2025. Esta nueva área protegida, ubicada en el Archipiélago de Las Perlas dentro del golfo de Panamá, busca salvaguardar la rica biodiversidad de ecosistemas marinos y terrestres de alto valor.

El establecimiento de este refugio responde a la necesidad urgente de proteger especies emblemáticas como el piquero de patas azules, diversos cetáceos (ballenas y delfines), tiburones y cuatro especies de tortugas marinas en peligro de extinción: la tortuga carey, la tortuga verde, la tortuga laúd o baula y la tortuga lora o golfina. Además, el refugio es crucial para la conservación de la boa sabogana, una especie endémica.

Detalle de la extensión del área protegida

La Resolución N.° DM-0387-2025, que corrige una normativa anterior, establece que el Refugio de Vida Silvestre Saboga tendrá una superficie total de 82.981 kilómetros cuadrados (8.298,1 hectáreas).

Esta extensión se divide en:

• Un área marina de 81.884 kilómetros cuadrados.

• Un área terrestre insular de 1.097 kilómetros cuadrados, que comprende Isla Pacheca/Pachequilla, Isla Bartolomé, Isla Chitre e islotes aledaños.

Estas islas se encuentran localizadas en el corregimiento de Saboga, distrito de Balboa, reafirmando el compromiso del país con la protección de sus entornos marinos y posicionando a Panamá como Líder Mundial Azul, con más del 54% de sus áreas marinas bajo protección.

Hábitat crucial y colaboración interinstitucional

Históricamente, la zona de Saboga es un sitio de reproducción vital. Se identifica como un hábitat de crianza para el tiburón martillo y es una ruta crítica para las ballenas jorobadas. Alberga una impresionante variedad de especies marinas que aún están pendientes de descubrir y estudiar.

Este logro fue resultado de una colaboración interinstitucional que involucró a la comunidad local, la Autoridad de Recursos Acuáticos (ARAP), el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), organizaciones no gubernamentales y entidades como la Fundación Tortugas del Mar de Colombia.

Marino Ábrego, biólogo y subdirector nacional de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente, enfatizó la relevancia de la iniciativa. «El refugio es un esfuerzo conjunto que busca proteger especies emblemáticas y amenazadas. El manejo sostenible de estos recursos beneficiará tanto a la naturaleza como a la población local», indicó.

Desde la perspectiva local, Aida Magaña, ingeniera náutica y residente de Saboga, señaló el impacto positivo en la comunidad. «Los lugareños desconocíamos el potencial que teníamos. Los niños han despertado un gran interés en la conservación», comentó Magaña, agradeciendo el esfuerzo de investigación.

La creación de este refugio promueve la protección de la vida silvestre y fomenta la participación de la comunidad en proyectos de conservación, impulsando el ecoturismo y el desarrollo sostenible en la isla y sus alrededores.