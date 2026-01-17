Panama House SXSW y Panama Creator Summit impulsarán el turismo y la industria de creadores

Proyectos internacionales buscan posicionar a Panamá como hub global de creadores

• A través de activaciones en Austin y eventos locales, el país busca consolidarse como la capital creativa de la región para profesionales del lifestyle, tecnología y negocios.

(17/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Ana Pérez Mackenzie, creadora del concepto BIY Panama, encabeza el desarrollo de Panama House SXSW y Panama Creator Summit, dos proyectos estratégicos que aspiran a establecer a Panamá como un destino turístico de primer orden y un centro internacional de creadores en sectores como tecnología, negocios, moda y viajes.

Estas iniciativas tienen como propósito principal conectar al país con audiencias globales que dictan tendencias e influyen en decisiones de inversión. Para ello, se integran contenidos culturales y oportunidades comerciales en plataformas de alta exposición internacional.

Presencia panameña en South by Southwest

Del 16 al 18 de marzo se activará la Panama House SXSW en el marco de South by Southwest (SXSW), reconocido como uno de los festivales más influyentes en innovación y creatividad a nivel mundial. Esta participación bajo el formato de «Casa País» permitirá a Panamá generar contenido estratégico de larga duración, elevar las búsquedas del destino en plataformas digitales y capturar datos de audiencias con alto poder adquisitivo.

La relevancia de esta activación se sustenta en el alcance del festival, que convoca a más de 500,000 asistentes. Las Casas País participantes suelen recibir entre 10,000 y 30,000 visitantes, ofreciendo una vitrina directa ante fundadores, inversionistas y líderes de opinión. Países como México y Perú ya utilizan de forma recurrente este espacio para consolidar su posicionamiento económico y turístico.

Un hub global de talento y experiencias

Por otro lado, el Panama Creator Summit se celebrará del 11 al 16 de agosto con el objetivo de convertir al territorio panameño en el punto de encuentro de los principales creadores internacionales. El evento se estructurará a través de conferencias y encuentros profesionales distribuidos en diversas locaciones, abordando verticales como gastronomía, finanzas, bienestar y bienes raíces.

El summit contará con un robusto presupuesto de marketing y el respaldo de participantes extranjeros que producirán material desde Panamá, amplificando la narrativa del destino. Gracias a su conectividad aérea y posición geográfica, el país se perfila como el escenario ideal para congregar talento global, fomentar el turismo y atraer nuevas inversiones como la capital creativa de la región.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: