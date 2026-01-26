Panamá Crossroads 2026 revela una experiencia gastronómica basada en seis siglos de historia

El festival Panamá Crossroads integra cocina en vivo y mixología de autor en su cuarta edición

• Reconocidos chefs como Cuquita Arias de Calvo y Fulvio Miranda liderarán una cocina comunal que narra la evolución cultural de Panamá a través del paladar.

(26/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El festival Panamá Crossroads regresa en su cuarta edición con una propuesta gastronómica que trasciende la degustación convencional para transformarse en un recorrido histórico por la identidad culinaria del país. Bajo el concepto de que los sabores cuentan historias, el evento, que se celebrará del 29 al 31 de enero de 2026, consolidará un espacio donde la cocina se convierte en el eje narrativo de seis siglos de influencias culturales.

Cocina comunal y herencia histórica

El corazón gastronómico del festival destacará por una cocina comunal integrada por seis reconocidos chefs panameños: Cuquita Arias de Calvo, Andrea Pinzón, Fulvio Miranda, Alex Rodríguez, Ericka Rodríguez y Armando J. Bramwell. Cada uno representará las corrientes que han forjado el menú local: la cocina amerindia, la herencia europea-española, los sabores afroantillanos, la influencia norteamericana, la tradición china y la mezcla contemporánea actual. Estas demostraciones en vivo se realizarán en un escenario diseñado con la emblemática forma de cruces de Panamá Crossroads, simbolizando la intersección de culturas en cada plato.

Innovación en el Food Court y Mixología

La oferta se complementará con un Food Court que reunirá propuestas de cocina callejera y moderna como Esa Flaca Rica, Barrio Pizza, Invernadero y Xawarma Guys. En una apuesta por la innovación tecnológica, los asistentes podrán agilizar sus pedidos mediante la aplicación PedidosYa, accediendo a filas rápidas para el retiro de alimentos. Asimismo, la experiencia de bebidas será elevada por barras invitadas de El Boticario y La Bárbara, cuyos mixólogos crearán cócteles insignia exclusivos para el festival y capacitarán al personal de barra para garantizar una exploración sensorial de alto nivel.

Este encuentro celebra los cruces de tradiciones y técnicas, manteniendo viva la esencia de la gastronomía panameña mediante puestos ambulantes de jugos naturales y agua de pipa. Los boletos para asistir a la cuarta edición de Panamá Crossroads ya se encuentran disponibles en la plataforma TikiTickets.com.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: