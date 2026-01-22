Panama Crossroads revoluciona la experiencia del público con su nueva aplicación oficial

El festival Panama Crossroads integra tecnología de clase mundial para su cuarta edición

• Panama Crossroads eleva sus estándares de producción al ofrecer una brújula digital que facilita la ubicación de escenarios, servicios y la interacción entre la comunidad.

(22/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El festival Panama Crossroads marca un hito en la producción de eventos locales al presentar su aplicación oficial dedicada exclusivamente a sus asistentes. Con esta iniciativa, se posiciona como el primer festival en el país en integrar una herramienta tecnológica de este tipo, orientada a elevar la experiencia del público a niveles de clase mundial y estrechar el vínculo entre la música, la tecnología y la comunidad.

Innovación tecnológica con estándares internacionales

Para esta cuarta edición, Panama Crossroads ha incorporado Woov, una infraestructura digital utilizada por más de 1,000 eventos en 40 países, incluyendo festivales icónicos como Exit Festival y Boomtown Fair. Esta herramienta transforma el dispositivo móvil en una guía interactiva que permite a los usuarios acceder a horarios por escenario en tiempo real y crear una agenda personalizada. Además, la aplicación ofrece navegación dinámica para localizar con precisión puntos estratégicos como bares, baños, zonas especiales y puntos de información dentro del recinto.

La plataforma también actúa como un canal de comunicación directo para emitir alertas de último momento y anuncios logísticos, reduciendo la incertidumbre del público. En el ámbito social, la «Tribu Crossroads» podrá interactuar antes del evento y descubrir qué amigos asistirán, reforzando el sentido de pertenencia a través de funciones interactivas y contenidos exclusivos de marcas aliadas.

Detalles del evento y acceso

Los interesados en disfrutar de esta experiencia digital pueden descargar de forma gratuita la aplicación «Woov – Festival Companion» en las tiendas App Store o Google Play. Tras el registro, los usuarios deberán seleccionar Panama Crossroads para acceder a toda la información centralizada del evento, eliminando la necesidad de consultar múltiples plataformas externas.

La cuarta edición del festival se llevará a cabo del 29 al 31 de enero de 2026. Los boletos ya se encuentran a la venta a través del portal oficial de TikiTickets.com. Con esta apuesta tecnológica, Panama Crossroads no solo moderniza su logística, sino que sitúa a Panamá a la vanguardia de los estándares internacionales en la producción de festivales masivos.