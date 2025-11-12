Panamá presente en la Primera Cumbre Latinoamericana Sistemas Penitenciarios para impulsar la modernización y reinserción social

Director del Sistema Penitenciario de Panamá participa en la Cumbre Latinoamericana Sistemas Penitenciarios en Bogotá

• Representantes de América Latina se reúnen del 11 al 13 de noviembre para compartir experiencias sobre políticas de rehabilitación, innovación tecnológica y seguridad dinámica en los centros de privación de libertad.

(12/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Bogotá, Colombia.- El director general del Sistema Penitenciario de Panamá, Jorge Torregroza, participa en la Primera Cumbre Latinoamericana Sistemas Penitenciarios, un encuentro regional crucial que se desarrolla del 11 al 13 de noviembre en la ciudad de Bogotá, Colombia. El evento es organizado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de Colombia.

El encuentro reúne a directores y representantes de instituciones penitenciarias de América Latina con el propósito fundamental de intercambiar experiencias y buenas prácticas que contribuyan a la modernización de la gestión penitenciaria regional. Asimismo, busca promover la cooperación internacional y la adopción de estándares comunes en derechos humanos dentro de los sistemas de privación de libertad.

Objetivos estratégicos de la Cumbre

La Cumbre Latinoamericana Sistemas Penitenciarios ha definido objetivos estratégicos orientados a enfrentar los desafíos actuales de la región:

• Lucha contra el Crimen Organizado: Diseñar estrategias conjuntas para contrarrestar el crimen organizado transnacional desde los centros penitenciarios.

• Modernización y Cooperación: Fomentar el intercambio técnico y operativo para mejorar la administración penitenciaria e impulsar alianzas para fortalecer las capacidades institucionales.

• Formación y Derechos Humanos: Coordinar acciones de formación y capacitación regional, orientadas a promover la seguridad dinámica y las buenas prácticas, e implementar políticas integrales de reinserción social.

Los países participantes en la Cumbre Latinoamericana Sistemas Penitenciarios compartirán experiencias exitosas sobre políticas de rehabilitación, innovación tecnológica, gestión del talento humano y mecanismos de cooperación judicial y penitenciaria, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas privadas de libertad y la seguridad de la región.