Viceministra Bill Fábrega firma Declaratoria de Turismo Indígena en Cumbre Regional

Panamá participa en la Primera Cumbre de Turismo Indígena de América Latina y el Caribe

El acuerdo busca consolidar un modelo de turismo indígena regional basado en la interculturalidad, la sostenibilidad y el buen vivir, asegurando la participación efectiva de las comunidades originarias.

(27/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La viceministra de Asuntos Indígenas, Doris Bill Fábrega, representó al país en la firma de la Declaratoria de Turismo Indígena de América Latina y el Caribe, llevada a cabo en Popayán, Colombia. Este documento crucial define los lineamientos para consolidar un modelo de turismo indígena a nivel regional, enfocado en los principios de interculturalidad, sostenibilidad y el concepto del buen vivir.

La firma se realizó durante la Primera Cumbre de Turismo Indígena de América Latina y el Caribe (CTILAC 2025), un evento diseñado para fortalecer el diálogo, la cooperación y la construcción colectiva de un modelo turístico que sea más sostenible, inclusivo y que mantenga una armonía plena con las comunidades originarias de la región.

Instrumento Guía para la Participación y Políticas Públicas

La Declaratoria de Turismo Indígena se proyecta como un instrumento esencial para la promoción de políticas integrales. Su objetivo es generar sinergias que impulsen la participación efectiva de las comunidades en la gestión del turismo dentro de sus propios territorios.

Un punto destacado en la cumbre fue el diálogo intercultural con la Mesa Permanente de Concertación (MPC). Esta articulación busca trabajar conjuntamente en la construcción participativa de la Política Pública de Turismo Indígena, una iniciativa que se encuentra actualmente en desarrollo en el país.

Además de este enfoque en políticas internas, la Cumbre también sentó las bases para la creación de una red regional que articule los esfuerzos entre comunidades, gobiernos y organismos internacionales.

Luego de la celebración de CTILAC 2025, el propósito es avanzar en la organización y el liderazgo del turismo indígena a fin de garantizar que la voz de los pueblos Indígenas no solo se escuche, sino que se integre de manera efectiva en todas las estrategias de desarrollo y promoción turística a lo largo de América Latina y el Caribe.