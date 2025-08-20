Panamá destaca en semifinales de VOCES por la Participación Ciudadana con seis propuestas juveniles

Seis ideas panameñas avanzan a semifinales en la cuarta edición de VOCES por la Participación Ciudadana

Con más de 3.362 ideas inscritas, VOCES por la Participación Ciudadana confirma el liderazgo de la juventud latinoamericana en temas de confianza cívica y empoderamiento comunitario.

Los proyectos ganadores de VOCES por la Participación Ciudadana recibirán US$15.000, mentoría especializada y representarán a sus países en el One Young World Summit 2026.

(20/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Seis iniciativas panameñas fueron seleccionadas entre las 50 semifinalistas de la cuarta edición de VOCES por la Participación Ciudadana, una plataforma impulsada por el Grupo Credicorp que busca amplificar las propuestas de cambio social más prometedoras de América Latina.

Con 6.500 jóvenes inscritos y 3.362 ideas recibidas, la convocatoria de este año confirma el compromiso de la juventud latinoamericana con la reconstrucción de la confianza entre ciudadanos e instituciones, el empoderamiento comunitario y el acceso a información clara, útil y veraz.

Las propuestas abarcan desde aplicaciones que conectan gobiernos locales con comunidades, hasta proyectos educativos para combatir la desinformación y plataformas que visibilizan a poblaciones vulnerables. Todas reflejan una generación decidida a liderar el cambio desde lo colectivo.

“Esta acogida demuestra que los jóvenes saben que su rol para acelerar los cambios que nuestros países necesitan es fundamental. En Credicorp queremos que ese impulso no pare y que las ideas se conviertan en iniciativas viables con alto impacto social”, afirmó Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp y miembro del Comité Evaluador.

Los jóvenes panameños semifinalistas participaron en una formación especializada para fortalecer sus propuestas antes de la fase final. Las 10 ideas más destacadas serán sometidas a votación pública, y sus líderes viajarán a Santiago de Chile para una experiencia de conexión, aprendizaje e inspiración, donde se anunciarán los proyectos ganadores.

Los tres proyectos ganadores recibirán una financiación de US$15.000, mentoría experta y representarán a sus países en el One Young World Summit 2026, que se celebrará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Con más de 18.000 jóvenes participantes desde su creación, VOCES por la Participación Ciudadana reafirma su compromiso con una juventud activa, informada y comprometida con la construcción de una región más equitativa, democrática y resiliente.