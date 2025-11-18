Panamá e India fortalecen lazos con cinco Memorandos de Entendimiento para proyectos de impacto rápido

Educación, infraestructura y tecnología: Los ejes de los cinco acuerdos firmados entre Panamá e India



• Los acuerdos bilaterales incluyen planes de seguridad alimentaria en escuelas de San Miguelito, obras de infraestructura en Coclé y el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) a través de la Senacyt.

(18/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.– Los gobiernos de Panamá e India formalizaron la firma de cinco Memorandos de Entendimiento (MOU) destinados a la implementación de Proyectos de Impacto Rápido. Estos acuerdos se enmarcan en la asistencia de subvención previamente acordada entre ambas naciones en febrero del presente año.

El acto protocolar se llevó a cabo en el Palacio de Las Garzas y contó con la participación de figuras clave. Por Panamá, estuvieron presentes el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y el secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega Barría. En representación de la India, asistió el embajador Sumit Seth. Como testigos de honor, participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino.

La primera dama Cohen de Mulino destacó el impacto social de los acuerdos, los cuales facilitarán la inversión en proyectos para comunidades vulnerables. Mencionó específicamente un plan de seguridad alimentaria y sostenibilidad comunitaria en centros escolares, enfatizando que el beneficio va más allá de la infraestructura y se centra en la organización, gestión de alimentos y la nutrición infantil.

El embajador Sumit Seth expresó su satisfacción al firmar estos acuerdos, cuyo objetivo es mejorar la vida diaria de los panameños en los sectores de salud, educación, tecnología e infraestructura. El diplomático también reiteró el interés de fortalecer las relaciones bilaterales en el futuro.

Fortalecimiento de las Relaciones Bilaterales

El embajador Seth subrayó que la India trabaja para un mayor acercamiento con Panamá, con relaciones basadas en tradiciones y cultura. Mencionó la intención de incrementar el comercio, los negocios y la inversión en Panamá, así como abrir el gran mercado indio, con más de 1400 millones de habitantes, a las empresas panameñas.

Además, destacó el potencial para traer tecnología de inteligencia artificial y semiconductores e impulsar el turismo. Indicó que se ha aumentado el número de becas para jóvenes panameños talentosos, de 25 a 30 este año, con la expectativa de incrementarlas a 50 o 100.

Proyectos Específicos a Ejecutar

El ministro Juan Carlos Orillac suscribió cuatro de los cinco acuerdos. Los proyectos, financiados con aportes económicos del Gobierno de India, se concentrarán en infraestructura y seguridad alimentaria:

Infraestructura y Prevención de Riesgos

1. Canalización de arroyo: Se realizará en el corregimiento de Santa Rita, distrito de Antón, provincia de Coclé, con el fin de estabilizar el cauce del río Santa Rita y reducir el riesgo de inundaciones.

2. Construcción de puente vehicular: Se edificará un pequeño puente para vehículos en el mismo corregimiento de Santa Rita.

Seguridad Alimentaria y Sostenibilidad

3. Plan de Seguridad Alimentaria y Sostenibilidad Comunitaria: Se implementará en la Escuela Amelia Denis de Icaza, buscando establecer un modelo integral para que el centro educativo y las comunidades adyacentes se conviertan en entornos sostenibles y autogestionados.

4. Plan similar de Seguridad Alimentaria: Se ejecutará con los mismos fines en el Centro de Educación Básica General Samaria Sinaí. Ambos centros escolares están ubicados en el distrito de San Miguelito, provincia de Panamá.

El quinto Memorando fue firmado por Eduardo Ortega Barría, de la Senacyt, y se enfoca en la tecnología. Este proyecto, denominado Inteligencia Artificial (IA) y Ciencia de Datos, busca implementar una red de nueve estaciones de experimentación de IA y ciencia de datos. Estas estarán distribuidas en los ocho Rincones Clubhouse existentes en Panamá, con la adición de una unidad móvil. La iniciativa promoverá el aprendizaje activo, el desarrollo de soluciones interdisciplinarias y preparará a los jóvenes para el futuro tecnológico, impulsando el impacto social y ético.

