Panamá exige actuar sin demoras ante la urgencia climática en encuentros previos a la COP30

Nature Pledge: Panamá presenta un enfoque integrado frente a la urgencia climática en Belém, Brasil

• Panamá presentó su propuesta Nature Pledge, la cual busca unir la acción climática, la conservación de la biodiversidad y el manejo de la tierra bajo una sola visión ante la inminente urgencia climática.

(09/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Belém, Brasil.- Panamá, representado por su embajador en Brasil, Flavio Méndez, participó en el encuentro de jefes de Estado y delegaciones oficiales convocado por Brasil, como antesala al inicio formal de la Conferencia de las Partes (COP30). Durante su intervención, el embajador Méndez adoptó una postura firme ante la urgencia climática, señalando que “la naturaleza no espera, y Panamá tampoco”. El encuentro se centró en la necesidad de actuar con una visión integrada frente a la crisis global.

Méndez enfatizó que el país impulsa una ruta nacional basada en la ciencia, la política pública y el trabajo territorial, guiada por la convicción de que el costo de la inacción es insostenible, citando la pérdida de bosques, los arrecifes afectados y el impacto de las inundaciones en las comunidades.

Nature Pledge: Una visión integrada para el clima y la biodiversidad

El embajador panameño explicó que, por décadas, la acción climática, la conservación de la biodiversidad y el manejo de la tierra han sido tratados por la comunidad internacional como asuntos separados, limitando los resultados. En respuesta a esto, Panamá está adoptando un enfoque distinto con la presentación del Nature Pledge, una propuesta que unifica estas tres dimensiones en una sola estrategia nacional.

En este marco, Panamá reafirmó su estatus de país carbono neutral y su compromiso de lograr una reducción adicional del 11% de emisiones para el año 2035. Además, el país recordó que ya alcanzó anticipadamente la meta global 30×30, con el 35% de su territorio y el 54% de sus mares bajo protección. Méndez informó que se liderará la restauración de 100 mil hectáreas de ecosistemas prioritarios y se están alineando los flujos financieros para dirigir al menos 300 millones de dólares a acciones integradas de clima, naturaleza y tierras.

Reconocimiento indígena y propuestas multilaterales

Méndez reconoció el aporte histórico de los pueblos indígenas de Panamá, quienes conservan el 24% del territorio nacional y han actuado como guardianes de los bosques, cuencas y conocimientos tradicionales que hoy son esenciales para los procesos de sostenibilidad y justicia climática.

Ante las delegaciones internacionales, Panamá planteó que la integración es un factor crítico para lograr resultados oportunos. En este sentido, el país abogará rumbo a la COP30 por tres puntos clave:

• Un único formato de solicitud y reporte para facilitar el acceso de los países en desarrollo a los principales fondos multilaterales ambientales.

• Un Mecanismo de Pérdidas y Daños con una coordinación eficiente.

• Un Plan de Acción de Género con enfoque interseccional que asegure la inclusión de todas las poblaciones.

El embajador Flavio Méndez concluyó su intervención con un llamado a la acción: “La naturaleza no puede esperar más. Tenemos que trabajar unidos y tenemos que actuar ya”.