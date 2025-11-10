COP30: Panamá impulsa una reforma climática para simplificar el acceso a fondos internacionales

Diplomacia Ambiental panameña en Belém: El país exige la reforma climática para acelerar la acción en las comunidades

Liderada por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, la delegación panameña propone un marco único de solicitud y reporte para los principales fondos multilaterales (Fondo Verde del Clima, GEF), buscando reducir los trámites que hoy demoran hasta diez años.

(10/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Belém, Brasil.- Panamá inició su participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30) con un mensaje enfocado en la reforma climática del sistema multilateral global. El país centroamericano enfatizó la urgencia de simplificar los procedimientos para que los fondos internacionales lleguen con mayor celeridad a las comunidades que enfrentan los impactos directos de la triple crisis planetaria: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

Bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino, del ministro de Ambiente Juan Carlos Navarro y en coordinación con la Cancillería, Panamá impulsa una Diplomacia Ambiental que busca eliminar la duplicidad en los requisitos de reporte de los mecanismos multilaterales y asegurar que los recursos se inviertan de forma directa en las zonas que viven la crisis en carne propia.

La burocracia ahoga la acción climática

El ministro Juan Carlos Navarro recalcó que el sistema actual se ha vuelto excesivamente burocrático y está desconectado de la urgencia de las comunidades. «Nuestras comunidades se inundan mientras los funcionarios nos ahogamos en reportes que nadie lee: Ya basta. La COP30 debe ser la COP de la verdad: no necesitamos más informes, necesitamos financiamiento directo para quienes protegen la vida en el territorio», indicó el funcionario.

Para subsanar esta problemática, Panamá propone la creación de un marco único de solicitud y reporte para los fondos climáticos multilaterales. Esta medida reemplazaría los procedimientos fragmentados actuales, permitiendo a los países tramitar una sola solicitud compatible con el Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente Global (GEF). La propuesta busca acelerar la aprobación de proyectos y evitar demoras que pueden extenderse hasta por diez años.

Liderazgo y visión de justicia climática

La delegación panameña está liderada por Juan Carlos Monterrey Gómez, Representante Especial para el Cambio Climático, quien además funge como Vicepresidente de la Junta Directiva de la COP30 en representación de América Latina y el Caribe. Monterrey Gómez, recientemente reconocido por la revista TIME como uno de los 100 líderes climáticos más influyentes del mundo, afirmó: “El tiempo de las promesas ya pasó. A diez años del Acuerdo de París, seguimos lejos de limitar el calentamiento global a 1.5 grados. La COP30 debe enviar una señal inequívoca: el futuro es verde y no hay marcha atrás”.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

Panamá, como presidente del Foro de Ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe, llega a Belém con una visión de justicia climática que reconoce el impacto diferenciado de la crisis en los pueblos indígenas, mujeres, comunidades afrodescendientes, rurales y locales. El país promueve una posición regional unificada para exigir mayor ambición, coherencia y financiamiento, y acelerar el acceso a fondos, mejorar la respuesta ante pérdidas y daños, e integrar la igualdad de género como eje central de la acción climática.

La delegación nacional está conformada por técnicos del Ministerio de Ambiente, representantes de comunidades indígenas, sociedad civil, academia, organizaciones ambientales y sector privado. El Ministerio no genera gastos al Estado, debido a la moratoria de viáticos para misiones internacionales establecida por el ministro Navarro.