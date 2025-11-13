Panamá Lidera la Conversación Regional con el I Foro Internacional de Economía Circular

Panamá s ede del I Foro Internacional de Economía Circular con 400 Expertos

• El evento busca acelerar la transición hacia un modelo de desarrollo más resiliente, posicionando a Panamá como un hub regional para la implementación de iniciativas circulares.

(13/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Más de 400 expertos, incluyendo autoridades gubernamentales, representantes de la industria, académicos y miembros de la sociedad civil, se congregan esta semana en el I Foro Internacional de Economía Circular en la Ciudad de Panamá. El encuentro, que lleva por lema “Transformando Panamá hacia un futuro circular”, tiene como objetivo debatir los avances, desafíos y las oportunidades que ofrece la Economía Circular como herramienta fundamental para la articulación de alianzas estratégicas, la gestión eficiente de los recursos y el desarrollo de buenas prácticas en materia de sostenibilidad.

Un Diálogo de Dos Días y Cuatro Ejes Centrales

Durante dos días, los participantes están involucrados en paneles de discusión, talleres técnicos, conferencias de expertos y sesiones de networking. Los paneles y talleres abordan ejes temáticos variados, tales como política pública, financiamiento verde, bioemprendimientos, gestión de residuos en la construcción, cadenas agrícolas sostenibles, tecnología aplicada al agua y equidad de género, entre otros. La sinergia generada busca fomentar la identificación de oportunidades de negocio e innovación, así como el diseño de políticas públicas y el financiamiento verde necesarios para impulsar la circularidad como un motor de desarrollo.

El foro se ha propuesto promover el trabajo en equipo entre el sector privado y el sector público para agilizar la transición hacia un modelo de desarrollo más sostenible en Panamá, mediante la difusión, el intercambio y la articulación de iniciativas de Economía Circular. El evento cuenta con la participación de cerca de 40 expositores, incluyendo a cuatro representantes internacionales provenientes de México, Costa Rica y Colombia.

Este espacio de reflexión estratégica definirá rutas de acción multifacéticas en cuatro ejes temáticos centrales: Camino al Panamá Circular; Industria de la Construcción; Agro-transformación y Cadenas Alimentarias Sostenibles; y Ciclo del Agua/“Cada Gota Cuenta”.

La Economía Circular como una Ruta Ineludible

En el marco de la apertura, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, dio la bienvenida en nombre del Presidente de la República, José Raúl Mulino. Navarro expresó que “la Economía Circular ya no es una opción, es una ruta probable para responder con eficacia a los retos de la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación”. Resaltó la convicción de Panamá de convertir los desafíos ambientales en oportunidades de innovación, crecimiento sostenible y bienestar colectivo, trabajando en consenso con el sector productivo y la empresa privada.

El ministro Navarro destacó las acciones decisivas impulsadas para fomentar la gestión circular de plásticos, promoviendo su aprovechamiento, reciclaje y la creación de cadenas de valor sostenibles y empleo verde. Subrayó, asimismo, que el análisis y la consulta de la Ley de Economía Circular, actualmente en proceso de aprobación, representan un gran avance para institucionalizar esta visión.

Juan Bello, representante Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), intervino para resaltar la posibilidad de innovar a través de la circularidad. Según Bello, la mayoría de los desechos industriales pueden reutilizarse y reconvertirse, por ejemplo, para la construcción de nuevas estructuras. Explicó que la Economía Circular permite que, una vez que el material termina su uso, este reingrese al ciclo productivo, creando una fuente inagotable para empresas y emprendedores. Además, mencionó la reciente aprobación de la ley de Economía Circular y la existencia de una personería de finanzas sostenible para la banca.

Articulación de Alianzas Interinstitucionales

En el encuentro participan diversas instituciones públicas y privadas, incluyendo al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Ministerio de Obras Públicas, la Autoridad Nacional de Aduanas, el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de la Presidencia. También asisten representantes de varias alcaldías y juntas comunales, buscando ampliar los alcances de las estrategias para maximizar el uso de recursos y minimizar los residuos dentro de la dinámica de la Economía Circular.

Este foro, al ser la primera edición internacional de su tipo en el país, representa una oportunidad crucial para posicionar a Panamá como un escenario regional que facilita la articulación de alianzas entre el sector público, el sector privado, el académico y la sociedad civil, con el fin de acelerar la implementación de modelos circulares y movilizar a actores nacionales e internacionales.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: