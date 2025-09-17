Panamá y Francia impulsan el proyecto del tren Panamá-David-Frontera con nuevo acuerdo

Alianza estratégica entre Panamá y Francia para modernizar la conectividad ferroviaria

• El acuerdo, firmado en el marco de la Semana de Francia en Panamá, busca facilitar la participación de empresas francesas expertas en infraestructura y tecnología

(17/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Panamá y Francia han sellado una Declaración de Intención con el objetivo de avanzar en el desarrollo de la línea de ferrocarril tren Panamá-David-Frontera. El acuerdo, firmado por Henry Faarup, secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional del Ferrocarril, y Aude de Amorim, embajadora de Francia en Panamá, sienta un precedente para una nueva etapa en las relaciones estratégicas entre ambos países.

La ceremonia tuvo lugar en el Palacio Bolívar, con el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, como testigo de honor. Este acuerdo no solo busca modernizar el sistema ferroviario de Panamá, sino que también tiene como meta mejorar la conectividad y promover el transporte sostenible en el país.

Fortaleciendo lazos comerciales y técnicos

El convenio busca fortalecer la colaboración con empresas francesas, en especial con aquellas que ya tienen experiencia en Panamá, como Alstom, que suministra los trenes para el Metro de Panamá. Además, se planea involucrar a otras firmas galas en proyectos de infraestructura, comunicaciones y construcción de puentes.

Para facilitar estos proyectos, ambas naciones coordinarán acciones para el suministro integral de sistemas de transporte y estructuras, con el apoyo financiero de la agencia pública de crédito a la exportación francesa, la Dirección General del Tesoro y otros mecanismos de financiación. En el ámbito técnico, la Secretaría Nacional de Ferrocarriles de Francia prestará asistencia en la estructuración, diseño y estudios de viabilidad, aprovechando los programas de apoyo de su Ministerio de Economía y Finanzas.

Oportunidades de inversión y crecimiento

La embajadora De Amorim invitó a los empresarios franceses a aprovechar esta oportunidad, destacando que su país ofrece instrumentos financieros, como préstamos del tesoro y seguros de crédito, para movilizar fondos desde las primeras etapas de los proyectos. «Todo esto está disponible para Panamá, así que aprovechen esta oportunidad para hacer negocios con nuestro apoyo», enfatizó.

Inversión extranjera directa en Panamá: Un motor clave para el crecimiento económico: https://www.panama24horas.com.pa/noticia/inversion-extranjera-panama

El canciller Martínez-Acha Vásquez reafirmó el interés de Panamá en trabajar con empresas francesas, resaltando que la relación bilateral está en su mejor momento, con una comunicación fluida entre los presidentes Emmanuel Macron y José Raúl Mulino. «Panamá tiene previsto invertir más de 25,000 millones de dólares en infraestructuras en la próxima década, centrándose en sectores clave como la logística, el comercio y la innovación», añadió el ministro. Antes de la firma, Martínez-Acha Vásquez se reunió con representantes de 17 empresas francesas interesadas en invertir, atraídas por las positivas perspectivas económicas de Panamá. Faarup, por su parte, destacó el gran interés francés en el proyecto ferroviario, citando su experiencia exitosa con el Metro de Panamá.