Presidente Mulino se reúne con líder de Georgia Tech para impulsar la inteligencia artificial en Panamá

Panamá y Georgia Tech fortalecen lazos de cooperación en tecnología e investigación

(17/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió en su despacho con el presidente del Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), Ángel Cabrera, para afianzar los lazos de cooperación en el ámbito de la investigación, especialmente en el campo de la

inteligencia artificial. La reunión tuvo lugar este miércoles y se centró en la importancia de capacitar a la juventud panameña en las últimas tecnologías para impulsar el desarrollo económico del país.

Fortalecimiento de lazos académicos y tecnológicos

Georgia Tech, un destacado centro de estudios superiores con sede en Atlanta, es reconocido mundialmente por su liderazgo en investigación y formación de profesionales en disciplinas como la ingeniería, informática, y arquitectura. En Panamá, la institución mantiene una presencia a través del Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas Georgia Tech Panamá, una fundación privada sin fines de lucro, establecida mediante un acuerdo con la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Durante el encuentro, Cabrera informó al presidente Mulino sobre un programa conjunto que se está desarrollando con Senacyt para capacitar a ciudadanos panameños en inteligencia artificial, un área que está transformando el mundo en los últimos años. Ambos líderes coincidieron en que la preparación de los jóvenes en esta tecnología es crucial para el crecimiento del sector logístico y la economía nacional. La reunión concluyó con la reafirmación de su voluntad de seguir fortaleciendo la cooperación en materia científica y tecnológica entre Georgia Tech y Panamá.