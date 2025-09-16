Mujeres indígenas son homenajeadas en un evento que exalta su valor

Viceministra Bill Fábrega reconoce el invaluable legado de la mujer indígena

• El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Gobierno, reafirma su compromiso con los derechos y la inclusión de las mujeres indígenas, destacando su papel crucial en la sociedad.

(16/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En un evento de conmemoración por el Día Internacional de la mujer indígena, la viceministra de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno (Mingob), Doris Bill Fábrega, participó en la entrega de reconocimientos a ocho mujeres indígenas que han destacado por su labor en áreas como la educación, el trabajo comunitario, la cultura y el liderazgo.

La ceremonia, organizada por la Comisión de Asuntos Indígenas y la Unidad de Igualdad de Género de la Asamblea Nacional (AN), se llevó a cabo en el auditorio Carlos “Titi” Alvarado. El propósito del encuentro fue enaltecer el legado de las mujeres de los pueblos originarios, creando un espacio de dignificación que promueve el fortalecimiento de la identidad cultural y la igualdad de género.

El liderazgo en la construcción de políticas públicas

Durante su intervención, la viceministra Bill Fábrega abordó el tema del “liderazgo de las mujeres indígenas en la construcción de políticas públicas y el desarrollo integral de los pueblos originarios”. En su discurso, enfatizó la importancia de reconocer y valorar la herencia que estas mujeres han transmitido, así como la gobernanza de los pueblos indígenas.

“Sabemos que ellas han protegido con firmeza la continuidad de nuestra lengua, tradiciones, prácticas espirituales y culturales. Por eso celebramos a esas mujeres anónimas de nuestras comarcas y territorios que con su esfuerzo han contribuido a la historia de sus comunidades y de la nación panameña”, subrayó Bill Fábrega.

La viceministra añadió que el Mingob, a través de su despacho, reafirma su compromiso con las mujeres que sostienen la vida de sus comunidades y que son consideradas el corazón de los pueblos originarios. La misión es promover la inclusión, garantizar el respeto a la diversidad cultural y fortalecer los derechos colectivos e individuales de mujeres y hombres por igual.

El rol vital de la mujer indígena

Roberto Archibold, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la AN, destacó la importancia de reconocer el papel vital de la mujer indígena en la resistencia, la defensa de su territorio y la construcción de un futuro. El evento se realizó días después de la conmemoración oficial del 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena.

Archibold se comprometió a seguir trabajando en el reconocimiento de sus derechos, en asegurarles acceso a la justicia y en la participación en las decisiones que impactan a sus territorios y comunidades.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Niurka Palacios, señaló que esta fecha sirve para visibilizar y reconocer a las mujeres que han realizado contribuciones significativas a la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible a nivel regional, destacándolas como pilares fundamentales para una sociedad más igualitaria.